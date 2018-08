Una Vuelta con sabor especial

Con vistas a La Vuelta a España, que se inicia en dos días, el marbellí Luis Ángel Maté se ha estado preparando para llegar bien en lo mental y en lo físico. Una Vuelta que para él tiene un sabor especial. Como a cualquier equipo de fútbol o baloncesto que le gusta jugar en casa, Maté saldrá el sábado, se podría decir, desde su casa. Un recorrido conocido. El pistoletazo de salida será desde el Centre Pompidou. No se ha dudado en apodar a esta etapa como "La etapa de los museos". Esto es así puesto que los ciclistas pedalearán por las calles más emblemáticas de la ciudad costasoleña. Para la segunda etapa de La Vuelta, los ciclistas saldrán desde Marbella, tierra natal de Maté.

Y es que el malagueño, del equipo de Cofidis, ya ha pedaleado por estas carreteras años atrás: "Sale de mi tierra, de mi casa. Vamos a pasar por muchas carreteras donde he pasado corriendo en categorías inferiores así que va a ser una Vuelta muy especial. Siempre digo que la Vuelta es la carrera más bonita del año porque es la de casa y siempre es un orgullo poder correr ante los nuestros". Además, Maté también recalca que el recorrido le atrae porque tiene mucho protagonismo andaluz.

El ciclismo exige mucha preparación física. "Físicamente llego muy bien. Toda la temporada viene enfocada hacia la Vuelta a España. Llego como quería, con mucha frescura y con pocos días de competición", dice Maté. En este sentido, es importante llegar sin demasiados kilómetros sobre las piernas, como afirma Maté. Pero no solo se trata del aspecto físico. Este deporte exige también cierto nivel mental. Este aspecto es importante. Saber si estás capacitado para afrontar un trayecto de larga duración con tramos intensos es lo que da fuerza sobre el manillar y los pedales. En este sentido, no muestra ninguna preocupación el ciclista malagueño, aunque sí nervios: "Mentalmente también estoy bien. Es el principal objetivo del año y llevo todo el 2018 preparándolo. Estoy nervioso porque sale de casa, no lo voy a negar. Pero al mismo tiempo tengo la tranquilidad porque sé que he trabajado bien y lo he puesto todo de mi parte para llegar en las mejores condiciones posibles".

Esta será la séptima participación de Luis Ángel Maté en La Vuelta a España. Desde 2011 lleva participando en la competición, a excepción de 2015. El marbellí también ha pedaleado hasta en seis ocasiones en el Tour de Francia. Los resultados obtenidos en la competición española no se quedan atrás. El año pasado quedó en el puesto 24 de la clasificación.

Este año, el ciclista tiene un equipo bastante completo. Él mimo habla sobre los objetivos de este año y declara que "estaré contento de llegar a Madrid si he ganado alguna etapa con Cofidis". "Si no puedo lograrlo, al menos que lo consiga algún compañero", continua Maté.

La clave, como en todos los deportes, va a ser la continuidad. Estar bien en el día a día y no fallar en ninguno: "Es una carrera que los que la quieran disputar tendrán que estar bien desde el primer día". Sobre todo, en los principales tramos es donde Maté tendrá que mantenerse con fuerza en las piernas. Son aquellos terrenos intensos que deciden, en gran parte, la competición. "Hay una última semana muy dura con la etapa de Andorra, las dos de Asturias y la del Monte Oiz. La clave seguramente estará ahí pero la liebre puede saltar cualquier día", confiesa el ciclista de Málaga.

Por último, para esta Vuelta el marbellí tiene otro propósito más, esta vez desde lo emocional. En la competición, los ciclistas contarán con la presencia de Marco Scarponi, hermano del fallecido Michele. "Creo que la actitud que tenía Michele es un homenaje y un canto diario a la vida. Su capacidad por transmitir cosas buenas, su optimismo… Vamos a intentar recibirlo de la mejor manera y entre todos mantener vivo el recuerdo de Michele", declara.