Wilfred: "Ojalá se cumplan todos los deseos y metas que os marquéis"

El meta Wilfred y el Marbella anunciaron el viernes su desvinculación de mutuo acuerdo rescindiendo el año de contrato que le restaba al portero titular de los marbellíes en las tres últimas campañas. El cancerbero ha sido una de las piezas importantes del equipo en las últimas campañas y hoy domingo ha querido mandar una carta de despedida a la afición y distintos estamentos del conjunto azulón.

Estas son las palabras del jugador: "Este viernes acordaba mi desviculación con el Marbella. Las despedidas nunca son agradables, pues es un día triste para mí, ya que dejo grandes personas y amistades en este gran club. En primer lugar, quiero afradecer y dar las gracias a Alexander Grinberg, Jorge de Cózar, Fernando Estévez, José Marí y al capitán Javi Añón por hacer posible mi llegada al club hace tres temporadas y por el buen trato que me brindaron desde mi llegada hasta que se fueron del club. Estaré eternamente agradecido.

En segundo lugar, quiero agradecer y mostrar mi afecto a todas las personas que trabajan en el actual Marbella que dirige la empresa Best of You y dar las gracias por haber llegado a un acuerdo satisfactorio entre las dos partes para facilitar mi salida del club marbellí.

No quiero dejar atrás a mi gran y querida afición del Marbella. Una afición que me ha arropado y me ha hecho sentir como en casa. Sois de Primera. También a mis compañeros, mis cuerpos técnicos , personal administrativo de la entidad, utilleros, servicios médicos y a todos los que componen esta gran familia por haber dado lo mejor en estos tres años que he estado en este club. Por tantas alegrías que hemos vivido juntos en el verde y por el buen trato que habéis tenido hacia mi persona desde que pisé esta gran y bonita ciudad como es Marbella. Me habéis acogido como un marbellí más y es de agradecer.

Por último, desde estas líneas, deseo lo mejor para el Marbella y que ojalá se cumplan todos los deseos y metas que os marquéis, por afición y ciudad lo merecéis.

Gracias una vez más de corazón por hacerme ser partícipe de la historia de este club. ¡Hasta pronto!".