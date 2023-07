Wimbledon: Alejandro Davidovich derrota con autoridad a Arthur Fils

El malagueño Alejandro Davidovich, que llegaba sin victorias en hierba esta temporada, sorprendió al joven francés Arthur Fils y le doblegó por 7-6 (3), 6-1 y 6-2 en la primera ronda de Wimbledon. Davidovich, que no ganaba un partido desde Roland Garros y que había perdido en primera ronda de Queen's y Mallorca, además de caer también en dos exhibiciones londinenses, ganó a Fils por segunda vez esta temporada, después de hacerlo en primera ronda de Roland Garros.

El español no necesitó un partido excelso al servicio, pero se aprovechó de los 35 errores no forzados del francés, que debutaba en Wimbledon y no pudo cumplir con las expectativas que había levantado a lo largo del año al meterse con 18 años en el top 100 y ganar su primer título en Lyon. Es la segunda vez en su carrera que el malagueño se mete en segunda ronda de Wimbledon, un torneo en el que solo ha jugado el cuadro final en 2021 y 2022, aunque ganó la categoría júnior en 2017.

En la segunda ronda, Davidovich, cabeza de serie número 31 del torneo, se medirá al ganador del duelo entre el holandés Van de Zandschulp y el chino Zhang. Tendrá la oportunidad de jugar en la instancia más avanzada de su carrera como profesional en el mítico complejo londinense, aunque el malagueño tendrá que acumular partidos debido a que la lluvia ha impedido que jugara desde el martes, cuando tenía el primer encuentro programado. Ello le hará jugar viernes y, si gana, sábado siempre que la lluvia dé una tregua. Se han dado situaciones un tanto extrañas, como que Djokovic estuviera en tercera ronda tras ganar dos partidos sin que numerosos jugadores hubieran entrado aún en liza en su primer encuentro debido al citado retraso por el agua.