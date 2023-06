Wimbledon: Davidovich-Fils, en primera ronda

Alejandro Davidovich ya conoce su ruta en Wimbledon, que comenzará el próximo lunes. El torneo que ganó siendo junior en 2017 y el más mítico de la raqueta en el mundo realizó su sorteo, en el que el malagueño partía como cabeza de serie número 31. Será el joven francés Arthur Fils (19 años) el contrincante. El número 58 del mundo fue, curiosamente, el rival también en primera ronda en Roland Garros. Allí se impuso el malagueño por 6-1, 4-6, 6-3 y 6-3 después de que hubiera ganado el ATP 250 de Lyon.

Davidovich no ha tenido una buena aproximación a Wimbledon después de perder en la primera ronda tanto en el ATP 500 de Queen's como en el ATP 250 de Mallorca. Su mejor resultado en Londres es la segunda ronda que alcanzó la temporada pasada. Sus resultados en hierba a lo largo de su carrera son 4-8, aunque como demostró con su título en junior no se defiende mal.

De ganar a Fils, Davidovich se mediría en segunda ronda al vencedor del duelo entre el chino Zhang y el neerlandés Van de Zandschulp. En tercera ronda, Dimitrov o Ivashka se perfilarían como posibles oponentes de Davidovich, que ha obtenido su mejor ranking en su carrera esta temporada aunque ha caído en las últimas semanas hasta el 34 de la actualidad. En Wimbledon tiene margen para crecer y después en la segunda parte de la temporada, en la que no tuvo buenos resultados en 2022 salvo los octavos de final que alcanzó en el US Open. En el resto de torneos no pasó de la segunda ronda, así que es una buena oportunidad de acabar el año en un buen ranking. De fondo, la posible presencia en las finales de la ATP en Málaga es un buen aliciente para acabar.