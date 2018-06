Wimbledon espera a Davidovich

Wimbledon espera a Alejandro Davidovich. La organización del mítico torneo londinense confirmó la invitación que tenía perfilada desde hace unas semanas para el malagueño. Es la primera vez del tenista de La Cala del Moral en un Grand Slam en su corta trayectoria. Con 19 años y como raqueta 346 del mundo se presenta en un torneo majestuoso, donde se coronó en el Centre Court hace menos de 12 meses tras imponerse en categoría junior.

La cita supone el punto álgido en la temporada de Davidovich, que aún combina los Futures y los Challenger para tratar de escalar en el ránking ATP. El malagueño jugó la previa del Conde de Godó y del Mutua Open de Madrid, donde no consiguió colarse en el cuadro final. Ahora tendrá su gran oportunidad, poder volver a jugar sobre la hierba del All England Tennis Club.

El pupilo de Jorge Aguirre comienza la fase previa el lunes 25, donde deberá superar tres rondas para meterse entre los 128 mejores jugadores del certamen más antiguo del mundo. Él y su cuerpo técnico se desplazan hacia tierras británicas mañana, para ir adaptándose a la hierba, una superficie en la que aún no ha disputado ningún encuentro en este curso. Tenía previsto acudir al Challenger de Ilkley, pero finalmente no se pudo cerrar. No obstante, el recuerdo es inmejorable, siendo la hierba un terreno fetiche para el malagueño. Ahora le espera un reto de altura, Wimbledon.