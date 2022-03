La Zagaleta celebrará la PING Junior Solheim Cup 2023

El club de golf La Zagaleta, uno de los más exclusivos de Europa, situado en la localidad malagueña de Benahavís, será el anfitrión de la PING Junior Solheim Cup 2023, competición destinada a jugadoras junior que antecede a la celebración de la Solheim Cup 2023.



Las magníficas instalaciones de dicho club acogieron el acto de presentación de la PING Junior Solheim Cup 2023, al que asistieron multitud de personalidades entre las que se encontraban Manuel Muñoz, secretario general para el Turismo de la Junta de Andalucía; Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol; José Antonio Mena, alcalde de Benahavís; Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG; Jacobo Cestino, CEO de La Zagaleta; Berti Hurt, miembro de la Junta Directiva; Javier Carretero, miembro de la junta directa de socios externos; Eva-Lotta Strömlid, directora de proyecto de la PING Junior Solheim Cup; Pablo Bernárdez, director de la PING Junior Solheim Cup 2023 y Pablo Mansilla, presidente de la RFGA.



John Solheim, presidente y director general de PING, mandó unas palabras con las que dio comienzo la presentación: “Estamos muy contentos de traer la PING Junior Solheim Cup 2023 al Old Course de La Zagaleta. Es un campo magnífico que pondrá a prueba el nivel de estas jóvenes jugadoras mientras defienden el honor y el orgullo de sus respectivos equipos”, comenzó.



“La PING Junior Solheim Cup no para de crecer en popularidad y que se dispute en España por primera vez aumenta su prestigio e historia. Personalmente, estoy deseando asistir al evento, ya que, para mí, es uno de los momentos más destacados de la semana. Me encanta ver a estás jóvenes de gran talento mostrar todo el golf que llevan dentro. Jugar la PING Junior Solheim Cup es inspirador. No hay nada igual. Es una experiencia que recordarán siempre", concluyó el “padre” del torneo.



Tras el mensaje de John Solheim, José Antonio Mena, alcalde de Benahavis, municipio anfitrión del torneo, empezó su alocución agradeciendo a La Zagaleta “su apuesta por este maravilloso evento. Y al Ladies European Tour y a PING por hacerlo posible”.



“Que las futuras estrellas del golf vengan a jugar a Andalucía y en especial a Benahavís, es una gran decisión. Nosotros, a través de la escuela municipal de golf, incentivamos a muchas niñas para que se inicien en este maravilloso deporte y, sin duda, este evento les motivará para seguir practicándolo. Me encantaría que alguna benahavileña se clasifique para el equipo europeo, pero independientemente de que se consiga o no, queremos que esta PING Junior Solheim Cup sea un absoluto reclamo. Creo que estamos ante una oportunidad única e histórica, y así se tiene que ver”, continuó.



“Este es un evento que va a trascender más allá de lo meramente deportivo, vamos a tener la oportunidad de hacer valer nuestra gran oferta complementaria, basada en el clima, pero también en nuestros hoteles, nuestra capacidad organizativa, nuestra gastronomía, nuestro ocio y nuestra cultura. Y tengo que decir que lo vamos a hacer con toda la generosidad que se merece un torneo así”, finalizó.



Bertil Hult, miembro de la junta directiva de La Zagaleta, expresó su agradecimiento a “la Solheim Cup por haber elegido este campo para celebrar la PING Junior Solheim Cup”, mientras que Jacobo Cestino, CEO de La Zagaleta, recordó a las jugadoras que han participado en anteriores ediciones, y destacó el hecho de que hoy, Día Internacional de la Mujer, se anuncie la celebración de este torneo de golf, un deporte “que aporta a los jóvenes carácter, paciencia, respeto y tolerancia. Unos valores -añadió- necesarios para desarrollar con éxito su vida adulta.”



Siguió Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf, quién mostró su satisfacción “por dar a conocer como se merece la PING Junior Solheim Cup, que es mucho más que un interesante prolegómeno de la Solheim Cup. Presenciar el juego de las jóvenes valores, vaticinar quiénes de ellas van a tener éxito en el futuro, comprobar que se toman el golf como auténticas profesionales a pesar de su juventud… todo ello constituye una experiencia apasionante que tenemos que aprovechar”.



Así mismo, Gonzaga Escauriaza resaltó que “España ha contribuido habitualmente con muchas y muy buenas jugadoras que posteriormente se han convertido en estrellas de nuestro deporte y en excelentes representantes en la Solheim Cup, caso de Carlota Ciganda, Azahara Muñoz o Beatriz Recari, por poner tres buenos ejemplos. Por todo ello, no sólo vamos a disfrutar de los tres días de competición de las mayores, sino de una semana entera de grandes acontecimientos que pondrán a Andalucía y España entera en el epicentro de atención mediática gracias al golf”.



Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol, mostró su satisfacción por la celebración de la PING Junior Solheim Cup en La Zagaleta, calificándola como “un hito más que se va sucediendo hasta la consecución de un sueño, que no es otro que la celebración de la Solheim Cup”.



Y subrayó que “la Solheim Cup supondrá un antes y un después para el prestigio de nuestro destino, pues se trata de la primera ocasión que este torneo recala en nuestro país. Y estamos muy orgullosos porque un evento de este calado vuelve a convertir a la Costa del Sol en el centro de todas las miradas del mundo”.



Manuel Muñoz, secretario general para el Turismo de la Junta de Andalucía, destacó “la riqueza y complementariedad de la oferta de Andalucía como destino turístico. Y precisamente, esa complementariedad tiene su reflejo en nuestra apuesta por la Solheim Cup. Un acontecimiento que tiene unas fechas muy concretas, pero cuyo impacto se extiende mucho más allá de los días de la disputa del torneo”.



“Todos estamos implicados en aprovechar al máximo esta oportunidad para desarrollarnos como destino de golf internacional. Y la PING Junior Solheim Cup es un claro ejemplo, ya que será un atractivo más para seguir presentando Andalucía como el mejor destino de golf, pero también para contribuir a la práctica de este deporte entre el público más joven y para que este otro perfil de cliente también ponga sus ojos en nuestra comunidad. Así pues, agradezco a la organización que nos brinde esta nueva ocasión para mostrar a todo el mundo que Andalucía es el destino de las experiencias para los amantes del golf”.



Cerró el acto Eva-Lotta Strömlid, directora de proyecto de la PING Junior Solheim Cup, quién agradeció “en nombre de PING, del Ladies European Tour y de todas las grandes golfistas junior de Europa, el apoyo y la oportunidad de disputar la competición match-play más prestigiosa del golf junior en una sede única”.



“La PING Junior Solheim Cup anima y motiva a las jugadoras más jóvenes para que algún día cumplan el sueño de defender al equipo europeo y estadounidense. Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, entre otras, tuvieron ese sueño con 16 años, y son claro ejemplo de ello. Sin embargo, este evento es algo más que un torneo de golf. Es una manera de incentivar y desarrollar las experiencias vitales y la amistad de estas jóvenes jugadoras”, concluyó.



La PING Junior Solheim Cup 2023 se disputará los días 18 y 19 de septiembre de 2023 y servirá de estupendo prólogo de la Solheim Cup 2023, que se celebrará unos días después, del 22 al 24 de septiembre en el vecino campo de Finca Cortesín. Este torneo se creó en 2002 como una versión de la Solheim Cup para jóvenes amateurs menores de 18 años y tiene un formato similar al de las jugadoras profesionales, enfrentando a las 12 mejores golfistas europeas con otras tantas estadounidenses.



En el caso del equipo europeo, se dará a conocer en agosto de 2023 y estará formado por las seis mejores jugadoras de un ranking establecido a partir de distintos torneos amateur de esa temporada y por otras seis golfistas elegidas directamente por la capitana.



El objetivo de esta competición es brindar a las golfistas junior de ambos lados del Atlántico la oportunidad de adquirir experiencia en partidos internacionales, así como poder conocer, aprender e inspirarse con las jugadoras profesionales que disputarán la Solheim Cup.



El Old Course de la Zagaleta, campo donde se enfrentarán los equipos de Europa y EE.UU. en esta PING Junior Solheim Cup, fue diseñado por Brad Benz en 1991 y ligeramente retocado posteriormente por Marc Westenborg en 2016.



El diseño del Old Course se identifica con los grandes diseños de la época dorada del golf en Estados Unidos, con calles salpicadas de bunkers y obstáculos de agua, y sobre todo, con unos greenes rápidos y ondulados. Por todo ello, este recorrido exigirá desarrollar un buen juego técnico, combinando estrategia y precisión, más que una gran pegada.



En cuanto a La Zagaleta, se creó en 1991 y es una sociedad controlada por un grupo familiar que da nombre a una de las urbanizaciones privadas más lujosas y seguras de Europa. Situada en un entorno privilegiado de 900 hectáreas en las montañas de Marbella, actualmente hay construidas más de 250 viviendas con vistas al Mediterráneo, África, Gibraltar, lagos y los dos campos de golf de 18 hoyos cada uno, y con unos precios que van de los 2,5 millones de euros a los 30 millones.