Los All Blacks no estarán en las Sevens Series de Málaga

El Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga acogerá el próximo fin de semana las HSBC World Rugby Sevens Series. El mejor rugby del mundo estará en la ciudad. Nueva Zelanda no estará con ninguno de sus dos equipos ya que los All Blacks tienen problemas para desplazarse devido a las restricciones fronterizas por la pandemia del COVID-19. Una pérdida gorda porque hombres y mujeres habían conseguido medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.

