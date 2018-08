Por otro año en Tercera

Sin ninguna duda, lo que hace que un equipo sea fuerte no es un jugador en especial. No hay nombres que destaquen en ninguna plantilla. Así lo piensa el entrenador del Rincón, Carlos Díaz García. Esta va a ser la primera temporada al frente del banquillo del conjunto malagueño. Aunque ya lo conoce, puesto que formó parte del cuerpo técnico: "Si tuviera que definir en una palabra al Rincón elegiría la palabra grupo. Lo más importante de esta temporada y de años anteriores, un grupo unido y fuerte, es lo que ha llevado al equipo a hacer lo que ha hecho. No me gusta destacar a ningún jugador porque lo importante es el grupo en sí. Un solo jugador no puede hacer lo que hace un equipo unido".

Como se ha dicho, Carlos Díaz perteneció al cuerpo técnico del Rincón hace dos temporadas. En aquel año, el técnico de la entidad era Francis Bravo y él era el segundo entrenador. Ahora, Díaz ocupa el puesto tras la marcha de Bravo al juvenil del Málaga en División de Honor. Este año, el entrenador malagueño afirma a Málaga Hoy que algunas cosas no cambiarán y otras sí: "Yo estuve de segundo entrenador con Francis y voy a hacer una metodología continuista porque es el modelo de juego que gusta a la afición. En cuanto a los cambios, siempre digo que el bloque, a nivel defensivo, tiene que ser más sólido de manera que no nos creen tantas ocasiones de peligro. Que no lleguen con tanta facilidad. Además, creo que una buena solidez conjunta y realizar un buen juego va de la mano. Nuestro juego es combinativo y vistoso en la vertiente ofensiva".

Respecto a la plantilla -o grupo, como le gusta llamarlo a Díaz-, es cierto que está siendo un verano difícil, en el que el equipo está viendo cómo se están marchando muchos de sus jugadores: "Están siendo unos meses con muchos cambios. La columna vertebral del equipo se ha ido y con ese hándicap no podemos dar lo mismo. Con esos jugadores eran más fáciles las cosas pero ahora está llegando gente joven y con muchas ganas e ilusión". Y esto es un aspecto que puede interceder en las metas del equipo. Un equipo que el año pasado se situó en el decimotercer puesto en la tabla, a 17 puntos del descenso. Una zona cómoda fruto del buen trabajo del club malagueño. "Obviamente, todos queremos conseguir lo máximo. Es cierto que temporadas anteriores nuestra meta ha sido la permanencia. Pero a mí no me gusta hablar de objetivos. Nosotros iremos partido a partido", insiste Díaz.

El Rincón, además, es un club que se defiende bastante bien fuera de casa. En la pasada temporada ganaron más partidos a domicilio. "El año anterior fuimos bastante fuertes fuera del Francisco Romero, pero somos un equipo bastante imprevisible", dice Díaz. Ahora, el equipo está realizando su pretemporada, intentando despejar las dudas de cara al comienzo de la campaña. "Los primeros días están siendo un poco caóticos por los cambios. Jugadores, cuerpo técnico, entrenador... También estamos entrenando en un campo de rugby y con porterías de fútbol siete debido a las obras que se están haciendo en nuestro estadio", relata Díaz. El equipo ya ha disputado varios partidos de pretemporada. Unos encuentros en los que, debido a los citados cambios, están costando en cierta medida. "Empezamos jugando en Cártama en un campo pequeño y empatamos a uno. Luego jugamos contra el Alhaurino y perdimos por 4-1, lo que supuso un punto de inflexión. Desde ahí, todo han sido victorias. Ganamos un torneo contra el Torrox y después otro contra el Coín en Cártama. El pasado miércoles jugamos contra el juvenil del Málaga y ganamos 1-0 con gol de Reina", prosigue el entrenador.

Carlos Díaz también habla sobre los fichajes, de los cuales piensa que han pasado a ser jugadores importantes pero, al mismo tiempo, está llegando gente joven con ilusión: "Estoy contento con la plantilla que tengo". Otro de los hándicaps que el equipo padece es la vida laboral de los jugadores, un aspecto común de Tercera División. Todos los equipos de la citada categoría tienen jugadores que estudian o trabajan: "Es un problema que tenemos los equipos semiprofresionales. No podemos darle el dinero suficiente como para que se puedan dedicar al fútbol. Nos influye en la hora de los entrenamientos porque esperamos a que salgan de trabajar. Sobre las 21:00 solemos llevar a cabo las sesiones. Algunos también estudian, aunque para los partidos están disponibles todos porque solemos jugar los domingos. Además, tengo que decir que son muy profesionales", asegura el técnico, que remata con un mensaje a la afición: "Tanto la plantilla como el cuerpo técnico entendemos que la gente tenga dudas por todos los cambios que ha habido este verano. Les pido que confíen y que animen al equipo y que no tengan ninguna duda de que se van divertir con el Rincón este año".