El bautizo de Isco le hace justicia

Isco es futbolero, no sólo futbolista. Sabe de balompié, lo ve bastante y lo entiende mejor que casi nadie. Es un verso suelto indescifrable que jugó su primer partido en un Mundial, seguramente demasiado tarde para su trayectoria. Pero llega en plenitud, con 26 años, igual que, por ejemplo, Iniesta en Sudáfrica. No le impresionó el escenario. Juega igual que en la Plaza de las Flores del Arroyo que en una final de Champions. Igual que en un Mundial, por si había alguna duda. Jugó en 2009 el sub 17 de Nigeria y en 2011 el sub 20 del Málaga. Pero al fin se bautizó en un absoluto.

Isco completó un partido enorme. Con España en la lona en los primeros 20 minutos, empezó a asociarse con Iniesta y Jordi Alba en la banda izquierda del ataque para dar aire a España. Sacó un centro cuyo rechace llegó a los pies de Silva, que mandó alto. Encontró huecos en una defensa portuguesa más cerrado tras el penalti del minuto 21. Tras el empate estuvo a punto de meter su primer gol en un Mundial. Iniesta se inventó un pase para Jordi Alba que cortó la defensa portuguesa. Y el rechace lo empalmó el malagueño desde la esquina del área de manera soberbia. El balón, a gran velocidad, dio en el larguero y botó justó en la línea. Protestaba el malagueño, pero el árbitro, Rocchi, replicaba que el sensor no había vibrado. Una lástima, hubiera sido el 1-2 para España.

Tras el jarro de agua fría de la calamidad de De Gea en el 2-1, se llegó al descanso. Quien más creyó tras él fue Isco. Insistió sin dejar de pedirla, a moverse por todo el frente de ataque, ahora también por la derecha, también ayudando en la salida de balón cuando se tapaba a Busquets. Llegó el 2-2 de Diego Costa en una falta de estrategia botada por Silva y colocada por Busquets. Y poco después, el 2-3, con participación del malagueño. Tras un largo ataque se creó una superioridad con Silva en la banda izquierda. Al pase del canario no llegó el malagueño, pero sí peleó la bola lo justo para que el despeje cayera en la frontal del área y para que Nacho marcara un golazo tremendo con un fenomenal disparo que dio en el poste y entró en la portería portuguesa.

Siguió Isco dando una sinfonía de controles de todo tipo, de arrancadas y de saber leer el partido, ofreciendo una salida a España cuando Portugal apretaba. El partido estuvo muchos minutos en sus pies. Con la entrada de Thiago aumentaron las asociaciones. Parecía, pese al calor, en buena forma física. Le hacía alguna cobertura a Jordi Alba. Y se quedaba con las ganas de algún balón al espacio tras el inicio de un desmarque.

En los minutos finales el balón no pasó tanto por los pies de España e Isco no tuvo tanto peso. No escatimó una carrera y siguió con galones tras el cambio de banquillo. Isco hace compañía a su entrenador, Fernando Hierro, y a Juan Gómez Juanito. Es el tercer malagueño que vista la camiseta de la selección en un Mundial. Se siente cómodo, parece fino físicamente. Acertó en un 94% de los pases que intentó, sufrió tres faltas, ganó la mitad de los duelos y se acercó al gol con un disparo descomunal que no entró por 10 centímetros. Un bautizo acorde para la calidad del malagueño.