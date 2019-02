Agarrados a la fuerza del Argüelles (20:45)

Llega el momento de acometer un paso definitivo. No hay ni tiempo para mirar atrás ni para medir un margen de error cada vez más reducido. El BeSoccer CD UMA Antequera cree firmemente en sus opciones de permanecer en Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Diez jornadas separan la consecución de un objetivo tan ilusionante, seis de ellas se disputarán en la fortaleza del Pabellón Fernando Argüelles. Con tanto aún en juego en el campeonato, la afición aporta el impulso de ese sexto jugador tan necesario en la pista cuando apremia la obtención de tres puntos. La primera cita para adquirir una inyección de confianza aparece ya en el calendario, hoy a las 20:45 horas, con la visita de Industrias Santa Coloma.

El bagaje de arrastrar siete derrotas consecutivas desde el empate en Segovia pesa muchísimo en la lucha por reducir la distancia con la victoria y trazar una ruta sin obstáculos hasta salir del descenso. Naturpellet Segovia y Viña Albali Valdepeñas continúan como los dos rivales a batir por una única plaza en la élite nacional. El duelo con los de Óscar Redondo centra la atención de una plantilla que conoce a la perfección los errores que no puede cometer. Dominar los pequeños detalles del juego también es otra tarea pendiente y no dejar que el rival los utilice como un factor sorpresivo.

En la primera vuelta, el envite quedó marcado por un vendaval ofensivo traducido en cinco goles al descanso y luego no fue suficiente la reacción con goles de Miguel Conde, Ximbinha en propia puerta y Fernando Torres (5-3).

Un pequeño parón competitivo por la concentración de la selección española dotó a los universitarios del tiempo necesario para ensamblar las piezas en los esquemas de juego una vez que no hay ningún lesionado y están integrados los dos refuerzos invernales: Pablo Ibarra y Alvarito: “Hemos tenido dos semanas que nos han venido bastante bien, porque el equipo necesitaba un tiempo para desconectar. Llevamos una racha muy negativa, llevamos muchas jornadas sin sumar, casi más de una vuelta sin ganar y el conjunto ha trabajado muy bien toda la semana tanto esta como la otra y se ve con muchas ganas y confiado en que este viernes puede ser el día en el que se retome el camino de la victoria”, explica el segundo entrenador, Tete.

Sigue al frente de la escuadra verde en pleno contacto con Moli, que evoluciona favorablemente a la espera de reincorporarse a su función. “Partidos difíciles son todos. En este caso no va a ser menos. Un equipo que está hecho para el play off y su objetivo es jugarlo. Lo tiene bastante lejos, pero cerca a la vez. Ellos saben que si ganan en nuestra pista, van a tener muchas posibilidades. En la situación en la que estamos no podemos mirar al rival ni nada. Tenemos que pensar en nosotros, en que tenemos que ganar sí o sí y empezando por este viernes. Un plantel que individualmente tiene unos jugadores que marcan diferencias. Debemos meter mucha intensidad y hacer que no se sientan cómodos”, indica Tete.

Industrias Santa Coloma ocupa la undécima posición de la tabla con 23 puntos y se desplaza a la Ciudad de Los Dólmenes con el propósito de mirar hacia la zona de play off por el título.