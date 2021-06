Burrito, fichaje estelar para el UMA Antequera

El BeSoccer CD UMA Antequera ha alcanzado un acuerdo con Francisco David Ruiz Serrato Burrito para que vista la camiseta verde durante la próxima temporada 2021/2021. Un golpe de efecto en el mercado de fichajes para poder contar con un jugador llamado a ser de los más desequilibrantes de la categoría de plata. Este talento de la tierra tiene magia con el balón en los pies y cuenta con una dilatada experiencia en la élite. Se formó en las categorías inferiores del Caja Segovia antes de formar parte de la primera plantilla de este equipo histórico. Luego pasó por las filas del Pescados Rubén Burela, Palma Futsal y Acqua e Sapone italiano. Este recorrido continuó con un regreso a España para recalar en el Real Betis FS en el verano de 2016. Esta fue la primera etapa en el conjunto verdiblanco, ya que retornó a este club para jugar tres campañas más tras una exitosa etapa en el Jaén Paraíso Interior.

Burrito, nuevo guerrero universitario, consiguió brillar durante un gran año en tierras jiennenses donde ganó una Copa de España en el WiZink Center de Madrid derrotando en la final a Movistar Inter FS (3-4). También se proclamó subcampeón de la Copa del Rey y alcanzó las semifinales del play off por el título. En su reciente vinculación con el Betis ha sido uno de las piezas claves del ascenso a Primera División y, en esta última campaña, ha sumado a su excepcional lectura del juego, acciones espectaculares de uno contra uno, asistencias y un total de nueve goles en 32 partidos. Todas estas cualidades se ponen ahora al servicio de la formación que va a dirigir Tete. "Muy contento de venir a mi tierra a jugar y con muchas ganas de competir y de devolver a la élite al BeSoccer CD UMA Antequera", resalta.

El ala malagueño (16/08/1990 – 31 años) se marchó muy joven de su ciudad natal para pulir todo su potencial y ahora le ha llegado el momento de ayudar y poner su sello en la escuadra referencia de una provincia con mucha afición por el fútbol sala. "El pasado es el pasado. Creo que tengo que venir, rendir, hacerlo lo mejor posible y conseguir el ascenso que es primordial. Para eso he venido. Me gusta competir mucho y esta es una oportunidad bonita para estar en mi tierra y hacer disfrutar a la gente", asegura. El contacto con Tete, el nuevo entrenador, ha sido clave para que las negociaciones tuvieran un final fructífero tal y como explica el tercer fichaje de cara a la próxima temporada. "Él ha sido el artífice y el que me hizo ver que tenía que volver aquí a Málaga y he elegido la mejor opción que tengo, es bonita y, sobre todo, la experiencia de jugar en casa", añade.

La llegada de este talentoso jugador fortalece a un cuadro antequerano que viene de descender, pero que quiere continuar presentando batalla en una competición que va a estar marcada por la igualdad y el amplio número de candidatos a dar el salto a la élite nacional. "La Segunda va a estar muy bonita. Va a ser un reto muy difícil, pero venimos con muchas ganas, no nos la van a quitar nadie, y a hacer un buen papel", expone. Asimismo, Burrito exhibe en sus palabras el carácter competitivo que atesora e indica que se deben marcar el reto de estar lo más alto posible en la clasificación. "Debemos de tener como objetivo, el estar peleando arriba por los puestos de ascenso. Si puede ser lo antes posible mejor, porque la Liga va a ser muy competida y va a haber muchos equipos en esa pelea", cierra.