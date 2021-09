El CAB Estepona, subcampeón de la Copa de Andalucía

El primer título oficial de la temporada, la Copa de Andalucía, se va para Granada tras la victoria del CD RaCa por un contundente 70-40 ante el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que acusó las bajas por lesión de Tayler Mingo y Marlene Aniambossou y el menor rodaje frente al conjunto de la ciudad nazarí, que demostró desde el primer minuto de partido estar un punto por encima del cuadro esteponero.

El encuentro comenzaba con un parcial de 7-1 para las hoy locales en Benahavís, con Helen Nauwelaers anotando con facilidad desde diversas posiciones y obligando a Bea Pacheco a solicitar tiempo. El conjunto de la Costa del Sol lograba mover el balón pero a la hora de buscar el aro no lo encontraban, en parte provocado por una excelente defensa del CD RaCa, que les caracteriza desde hace años. Únicamente dos canastas en juego logró el CAB, Estepona, Jardín de la Costa del Sol en el primer periodo, con un equipo granadino que sin estar especialmente acertado sumaba tanto de dentro como de fuera, situándose 16-7 arriba al final del primer cuarto.

Probó Bea Pacheco a jugar con dos bases de inicio en el segundo periodo, con Laura Fernández y Gema García sobre el parqué a la vez, y aunque el juego fluía algo más el resultado en la pista no terminaba de convencer, demostrando el conjunto malagueño que aún queda mucho para llegar su mejor nivel y que el objetivo a día de hoy es afrontar el partido del 25 de septiembre, fecha del inicio de la liga, lo mejor posible. La renta llegó a los 12 puntos, pero dos buenas acciones seguidas de las esteponeras, culminando con un triple de Eva Cases Rey, obligaba a Maribel Piñar a parar el encuentro con 1’44” para el descanso. Si bien el segundo parcial fue para las hoy visitantes, el equipo granadino dominaba por 28-21 al ecuador del encuentro.

Salió fuerte tras el paso por vestuarios el CD RaCa, aumentando la renta hasta los trece puntos (37-24), obligando a Bea Pacheco a solicitar un tiempo muerto tras una buena transición que concluyó con la conexión entre Mamen Blanco y Shannon Coffee. Probó en ese momento la entrenadora madrileña a jugar con tres bases en pista (Fernández, García y Cazorla), pero poco duró el experimento, pues Gema García se lesionó de la rodilla y no pudo volver al parqué. El conjunto granadino mostraba en todo momento tener una marcha más y, creciendo desde la defensa, poco a poco fue aumentando su renta hasta el 46-30 que reflejaba el luminoso del Pabellón Municipal de Benahavís al final del tercer periodo.

Se gustó el equipo granadino en el último periodo, donde venció por 24-10, no aflojando en ningún momento, mientras que las jugadoras del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol veía como la diferencia aumentaba y no podía hacer frente a sus rivales en este partido. ¿La fórmula nazarí? Presión desde arriba, robar balones y salir a la contra pudiendo sumar canastas sin oposición. La renta se situaba por encima de la veintena con el 54-32 tras dos minutos de último periodo. No hubo mucho más que contar en el resto del partido, el nuevo campeón andaluz no aflojó y acabó imponiéndose por 70-40.