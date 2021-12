El chileno Paya deja el Trops Málaga

El chileno Matías Paya, que acaba de ser convocado por la selección absoluta de su país para participar en el Torneo Centro Sur, clasificatorio para el Mundial, que se celebra en Brasil, ha causado baja del Trops Málaga para enrolarse en las filas del HK Agro Topolcany, conjunto de la Primera División de Eslovaquia.

El propio Paya ha comentado que la oferta ha llegado “en un momento difícil, a mitad de temporada y con el equipo haciendo una buena campaña, pero tenía que tomar una decisión rápida y creo que, tanto deportivamente como en otros ámbitos, me iba a venir bien”, explicó el central chileno, al tiempo que admitió que se marcha con tristeza del Trops, aunque “satisfecho con el trato que me ha dado el club. No tengo palabras para describir cómo he estado en Málaga. Se han portado muy bien conmigo. Me han apoyado, ahora que me ha salido esta oportunidad. Han dejado la decisión en mí y eso es lo que más les agradezco”, comentó el jugador.

Por otro lado, Paya ha hablado de su nuevo club, el HK Agro Topolcany, un equipo de la élite eslovaca, “que les hace falta un central, pues han tenido varias lesiones”, señaló. “Estoy contento con la oportunidad que se me brinda y espero aprovecharla”, afirmó el joven jugador, de 21 años de edad, natural de Providencia, un distrito de la capital de Chile, Santiago, que fichó por el Trops Málaga en noviembre del pasado año, tras producirse la lesión, de larga duración, de José Antonio Consuegra.

Paya aterrizó en el cuadro blanquiazul procedente del HTV Hemer (Oberliga) de Alemania, avalado por el entonces técnico del Trops, Daniel Ibáñez. Con este cambio de aires del chileno, el conjunto que entrena Quino Soler ya trabaja en el fichaje de un nuevo central que supla la baja de Matías Paya.