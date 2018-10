Las claves de la goleada de Cardiff

Estas fueron las claves de la victoria de la selección española en el Principality Stadium de Cardiff, 1-4 ante Gales, en partido amistoso.

1. Rotaciones con éxito

La competencia aumenta en la selección española por el hambre de todos los internacionales. "Cada vez va a ser más difícil entrar en la lista", reconoció Luis Enrique, que decantó por rotaciones con su mente en apostar por los fijos en el partido oficial de Sevilla ante Inglaterra. El resultado no pudo ser más positivo. Hasta siete jugadores del once no son de los considerados titulares, recibieron la oportunidad de brillar y no la desaprovecharon. España arrolló a Gales con personalidad, fútbol y pegada.

2. Alcácer en estado de gracia

Está de dulce tras decidir pegar un giro a su carrera y dar el difícil paso de abandonar un grande como el Barcelona, donde no tenía reconocimiento, para recuperar autoestima en el Borussia Dortmund. El resultado ha sido rápido y esperanzador. Extendió su racha goleadora, ha marcado un total de nueve tantos en los cinco partidos que ha disputado este curso, y firmó un regreso perfecto a la selección española. Al minuto 8 ya había marcado un gran gol para dar paso a la goleada. Su doblete llegó mostrando olfato de un punta enchufado que saborea su gran momento. Dinamita la lucha por el 9 de la selección española.

3. Rodri, dominador y efectividad

Fue el dueño del partido desde su posición de medio centro. Un futbolista que no para de crecer, que ha dado el salto de calidad en el Atlético de Madrid asumiendo la presión con naturalidad y esa calma que transmite en el terreno de juego. Es el heredero natural de Sergio Busquets, palabras mayores para un futbolista que era único, pero a Rodri el cartel no le pesa. Alcanzó un 97% de efectividad en el pase en Cardiff. Juega como un veterano pese a sus apenas tres internacionalidades.

4. Suso, la zurda que encaja

En un partido sin la magia de Isco Alarcón, con jugadores como Thiago y Marco Asensio en el banquillo, la zurda de Suso encajó a la perfección con el estilo de la selección española. Disfrutó de su primera titularidad para demostrar su calidad, partiendo desde banda derecha a pierna cambiada y asociándose siempre bien con sus compañeros. Extiende la nómina de jugones en una zona donde España va sobrada de calidad.

5. De Gea recupera confianza

Después de ofrecer la peor imagen de su carrera en un Mundial que ha decidido enterrar para siempre, David de Gea va recuperando la confianza perdida gracias a la mano de Luis Enrique. Le hace sentirse fijo, titular incluso en el amistoso durante la primera mitad antes de premiar el trabajo de Kepa en la segunda. Le sirvió a De Gea para extender una racha que le va haciendo reencontrarse consigo mismo como internacional. No fue exigido por Gales y aumenta a 215 minutos el tiempo sin encajar un gol. La nueva prueba exigente será Inglaterra el lunes en Sevilla en un día en el que España puede firmar el pase a la fase final de la Liga de las Naciones.