El UMA Antequera renueva a su muro: Cone renueva una temporada

Otro paso adelante en la configuración del nuevo proyecto deportivo del BeSoccer CD UMA Antequera para el curso 2020/2021. La entidad se ha asegurado la continuidad de su trío de capitanes. Primero se anunció la renovación de Miguel Conde, a continuación la de Óscar Muñoz y, el siguiente en estampar su rúbrica, ha sido Juan Antonio Conejo Bernal. El portero de Coín viene demostrando en años anteriores su enorme agilidad, reflejos y poderío bajo palos. El mejor cerrojo posible que puede colocar Moli en la portería. En la categoría de plata, hasta el momento de la suspensión, se había convertido en el cancerbero menos goleado con 43 tantos encajados en 23 jornadas. En la final del play-off exprés, donde se fraguó su segundo ascenso a la élite, volvió a ser uno de los nombres claves con sus intervenciones en los momentos más delicados del choque.

Bajar a Segunda División fue un palo duro que no mermó la ilusión y Conejo destaca el compromiso de la formación universitaria por continuar haciendo bien las cosas en la cancha y regresar con esfuerzo al lugar perdido. "Ha sido una temporada atípica para todos por el tema del COVID-19, pero teníamos la obligación de meternos en el play-off después del descenso que tuvimos el año anterior. Era una responsabilidad de todos. Empezamos la competición con una primera vuelta muy buena a excepción de los dos últimos partidos que perdimos. Habíamos formado una piña y estábamos muy bien conjuntados. Al pasar por la pista del Betis, luego llegó la racha mala y, al final, salimos de ahí y nos repusimos otra vez para coger una dinámica súper buena. Estábamos muy cómodos y sin presión ninguna", decía.

El 16 se ha mostrado a lo largo de la Liga como un referente con sus paradas en los éxitos del equipo en formas de victorias, no obstante, muestra su capacidad de autocrítica a pesar de alcanzar el objetivo fijado. "La temporada la considero buena. Pude haber estado mucho mejor, pero son altibajos que tenemos. Si estuviéramos todos bien en cada partido, no perderíamos. Siempre suelo decir que esto es como una montaña, hay que llegar a ella y hacer el esfuerzo de alcanzar la cima. Si no lo haces, no lo consigues. Me voy con la satisfacción, después del confinamiento y mucho tiempo entrenando sin saber si jugábamos o no, de subir al equipo. Estoy muy contento, sobre todo, por mis compañeros, el cuerpo técnico y la gente del club en general. Nos merecíamos estar ahí y vamos a luchar por seguir arriba en la élite", seguía.

Nadie olvidará la fecha del tercer regreso del BeSoccer CD UMA Antequera al primer escaparate del fútbol sala nacional. "Una sensación muy bonita el 29 de junio. Una que todo el mundo quiere vivir. Queríamos llevar al equipo a Primera División como ha pasado. Fue muy atípico, sin afición, llevábamos 3 meses sin competir y entrenando entre nosotros sin jugar partidos. El encuentro fue muy duro y competido. Elche lo hizo muy bien. Nosotros jugamos nuestras bazas y cayó a nuestro lado. Al final me quedé con la satisfacción de decir que vuelvo otra vez a la máxima categoría. El mérito se lo doy a mis compañeros y lo que estamos haciendo es algo increíble. Año tras año seguimos compitiendo. Se va uno y el que viene, sigue haciéndolo igual o mejor que el otro. Hay que darle la enhorabuena al cuerpo técnico y, en especial, a Moli y Tete. Aquí no hay nadie más que nadie y somos una familia y un grupo muy fuerte y unido", pormenorizaba el portero.

Luchar por conservar un premio valioso de adquirir marcará el día a día del conjunto malagueño según explica Cone. "Ahora a pensar en la temporada que viene después de conseguir el ascenso. Me pongo una meta, también para mis compañeros, sabiendo que es muy difícil, pero tenemos que trabajar muy duro y darlo todo para obtener la permanencia. Permanecer en Primera es fundamental. Va a haber una Liga de 18 equipos que va a estar muy igualada. Nosotros tenemos que pensar en el día a día y en el partido a partido para afrontarlo como si fuera el último. Quedarnos en Primera es lo que queremos todos”. Asimismo, el tercer capitán tiene un mensaje para los seguidores. “Le digo a la afición que vamos a trabajar muy duro para salvarnos o, como mínimo, para intentarlo. De este barco vamos a tirar todos y solo pido que estén con nosotros y que nos apoyen para sacarlo juntos hacia adelante. Les esperamos en el Fernando Argüelles", terminaba.