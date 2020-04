Enrique Agüera: "La falta de liderazgo de la FEB le va a costar a muchos clubes su continuidad"

Se cumple algo más de mes y medio desde que el CB Marbella dejó de entrenar en el Pabellón Carlos Cabezas. Era una mañana de jueves cuando el equipo, preparado para ejercitarse y preparar el partido del fin de semana ante CB Villarobledo, cuando el director deportivo del club azulón, Pedro Pérez, comunicaba al cuerpo técnico y plantilla del equipo LEB Plata la suspensión de los entrenamientos hasta nuevo aviso debido a la crisis del COVID-19 que estaba cerca de azotarnos. Con nueve triunfos consecutivos, el club presidido por Enrique Agüera era el equipo más en forma del grupo, luchando por hacerse con el primer puesto que le daba acceso a pelear por ascender a LEB Oro. En todo este paréntesis de trabajo, le ha dado tiempo a pensar mucho al máximo mandatario de la entidad marbellí, que se deshace en elogios no solo hacia el equipo LEB Plata, sino también hacia la cantera y afición que ha llenado las gradas del pabellón cada fin de semana.

"Las nueve victorias seguidas que se llevaban hasta el momento era el fiel reflejo de la salud que tiene el club a día de hoy. Un buen ambiente, un gran grupo humano y una cantera fiel que ha apoyado en todo momento al equipo, incluso cuando los resultados no eran positivos", afirma un Enrique Agüera que explica que esta situación de desconcierto e incertidumbre "nos ha hecho más fuertes como club. A Taylor Cameron y Martyce Kimbrough les facilitamos las cosas para que pudieran marcharse con sus familias a Estados Unidos, y con el resto del equipo buscamos la mejor solución posible dentro de las posibilidades de todos, por lo que seguimos a la espera de una decisión por parte de FEB acerca de cómo se va a proceder con la competición".

Bien es sabido que el CB Marbella es partidario, junto a la inmensa mayoría de clubes de la competición, de dar por desierta una temporada que a ojos de todo el mundo, no se va a poder completar con normalidad. Muchos equipos han dado de baja a jugadores, los extranjeros se han marchado a sus países en muchos casos y los tiempos de finalización que se barajan presumiblemente no favorecen en absoluto a la economía de los clubes. Agüera, desde su posición de máximo responsable del CB Marbella, no entiende "este silencio por parte de la Federación Española de Baloncesto. Los clubes entendemos que esta situación ha pillado a todos por sorpresa y que para tomar una serie de decisiones que nos afectan directamente hay que hacerlo con calma, pero esta falta de liderazgo por parte de FEB le va a costar a muchos clubes su continuidad en la competición".

Al silencio o falta de liderazgo al que se refiere el presidente azulón "es por la falta de información. Necesitamos saber cuanto antes la hoja de ruta que se va a seguir, sobre todo en lo que a la suspensión de las competiciones se refiere, para evaluar las consecuencias de la más que posible suspensión y algo más importante quizá, para organizarnos de cara a la temporada 2020-2021". Si la temporada actual se diese por concluida, tanto si es por mérito clasificatorio como por cualquier otro baremo, el CB Marbella conseguiría la permanencia, ya que en la actualidad está fuera de la zona de descenso en el Grupo A2 de la LEB Plata. Si todo marcha bien, el año que viene se podría repetir aparición en la tercera categoría del baloncesto nacional, pero todo depende ya de los patrocinadores. Para ellos, solo palabras de agradecimiento por parte de Enrique Agüera.

"Hay que agradecerles su apoyo incondicional, a todos y cada uno de ellos. Nos han dado siempre el máximo de sus posibilidades y gracias a ellos hemos podido participar en una competición con tantos gastos y tan compleja. A mí a veces no me gusta llamarles patrocinadores, porque muchos son parte ya de la familia del club por sus años de implicación. Sigo en contacto con todos ellos y seguro que habrá continuidad en el apoyo de todos ellos, pero sabiendo y entendiendo la compleja situación en la que nos encontramos". Es por ello que el CB Marbella aboga por hacer un llamamiento "a esos grupos empresariales más potentes, para que demuestren en estos momentos tan difíciles que creen y apuestan por la responsabilidad corporativa".

Pero no solo está parado el camino del equipo senior, sino que la cantera también se encuentra en una fase de parón que afecta a los 180 jugadores que tiene en sus filas el club. La directiva del CB Marbella ya ha iniciado una serie de contactos con todas las familias a través de videoconferencias para informarles de todas las cuestiones que les incumben directamente. "Al igual que nosotros como club necesitamos información de las federaciones para seguir trabajando, a nuestras familias también tenemos que informarles de los pasos que se van dando. Estamos en contacto con todos ellos y también con nuestros entrenadores. Seguro que vamos a salir reforzados de esta situación, es el momento de poner en práctica un concepto tan de moda como la resiliencia".