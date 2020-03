La crisis del coronavirus obliga a suspender varios torneos del Marbella Rugby Club

La Federación Española de Rugby anunció la suspensión del Campeonato de España sub 12, que organizaba el Marbella Rugby Club, en colaboración con Marbella Football Impact y el Ayuntamiento de Marbella. "Esta suspensión es, sin duda, necesaria debido a la actual crisis que estamos viviendo. Confiamos en que para la próxima temporada seamos de nuevo designados para organizar este campeonato", anunció el club marbellí.

El Marbella había realizado también un gran esfuerzo en colaboración con Marbella Football Impact, Ayuntamiento de Marbella y Rugby Travel Ireland para la primera edición del Marbella Rugby Fest, el próximo 18 de abril, este torneo estaba dirigido a las categorías sub 12 y sub 14, con la asistencia de equipos españoles, irlandeses e ingleses. También estaba preparada la tercera edición de la Marbella Sol Cup, competición para equipos sub 6, sub 8 y sub 10, que ya se había convertido en cita obligada de todos los clubes andaluces. Ambos torneos quedan aplazados para el mes de octubre, en fecha todavía sin decidir y que irá en función del calendario de la próxima temporada.

Las diferentes competiciones oficiales de todas las categorías del club, sub 14, sub 16 y sub 18, senior femenino y senior masculino quedan en suspenso, a la espera de lo que decidan las Federaciones Andaluza y Española, para su desenlace.