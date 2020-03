Un jugador con coronavirus del Trops Málaga cuenta su historia

El Trops Málaga fue el primer equipo en España que tuvo un positivo por Covid-19 y después de las pruebas, la cifra se quedó en cinco contagiados. Su caso marcó un precedente y después muchos otros jugadores de otros deportes también cogieron el coronavirus. Semanas después, uno de los protagonistas del equipo malagueño cuenta cómo ha vivido todos estos días y manda un mensaje importante a la sociedad desde su habitación, donde pasa casi todo el día desde entonces.

"Al no tener ningún síntoma también me permite hacer todo lo que puedo hacer dentro de la casa. Hago las tareas de la universidad o doy clase online y también soy entrenador de un equipo alevín en una escuela deportiva y con el coordinador estamos en continuo contacto para hacer planificaciones de cara al futuro", afirmaba Álvaro Armada con naturalidad en una entrevista con el Real Federación Española de Balonmano (ver vídeo inferior): "Por supuesto, desde el club también nos manda el preparador físico un trabajo diario, obviamente adaptado a las circunstancias en las que estamos y el espacio con el que contamos, pero se puede hacer más de lo que yo imaginaba".

La situación está estable dentro del Trops Málaga. Ninguno de los cinco contagiados tiene problemas de salud ni tuvo que ser hospitalizado. "Ninguno estamos teniendo síntomas ni problemas de salud y eso también permite un poco que haya más humor dentro del grupo y se puedan hacer ciertas bromas sin que nadie se moleste. El humor es algo que no puede faltar", asegura el jugador, que da a conocer su día a día: "No puedo tener contacto con la familia, como todos sabemos hay que guardar la distancia. Fuera de mi habitación, que es el único lugar donde puedo estar sin mascarilla, a la hora de comer me siento en otra mesa en el salón al lado de mis padres. Así no tengo que estar todo el día aislado en la casa".

La cifra de contagiados por coronavirus no se detiene en España y el estado de alarma en el país se ha prorrogado hasta el próximo 11 de abril como poco. La consigna es que cada ciudadano permanezca en su casa hasta ese día, sólo saliendo a la calle en caso de fuerza mayor. Pide responsabilidad Álvaro Armada. "Tenemos que ser empáticos y que no siempre reaccionemos cuando nos toque de cerca, sino que también prevengamos la situación", finaliza.