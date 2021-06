El Costa del Sol Málaga se asegura la continuidad de Campigli

Rocío Campigli es una de las jugadoras del núcleo duro del Costa del Sol Málaga. El equipo malagueño se asegura la continuidad de la internacional argentina, que cumplirá su cuarta temporada como pantera. Pieza clave para Suso Gallardo en el pivote, su labor fue fundamental para un año inolvidable. "Personalmente y para el club es una temporada histórica. No paramos de cosechar títulos y hace que sea muy especial. Vengo trabajando mucho para que se den este tipo de cosas. Desde que dejé Argentina y me vine a España. Lo voy a llevar conmigo siempre a todos lados", explica la jugadora.

Campigli se queda con la Copa de la Reina, el primer trofeo del curso y el que estrenó las vitrinas del club. "Es la que más me gusta. Era muy especial por un montón de cosas, por cómo estaba la situación en ese momento por la pandemia, porque era un torneo que jugábamos en casa, porque teníamos afición, por la ilusión de las nuevas incorporaciones y de las que ya estábamos, que llevábamos trabajando juntas muchos años... Esa semifinal, que fue el partido más duro, es el recuerdo más lindo que tengo de esta temporada", asegura.

La argentina es una de las que marca el nivel competitivo de la plantilla con esa garra que muestra en la pista. Puro corazón. "Somos ambiciosas y queremos más. Somos un equipo muy competitivo con jugadoras con mucha experiencia. La cosecha de estos títulos hace que la temporada que viene queramos más y cosas diferentes, como la liga. Para la gran mayoría, o las que no tenemos el título de liga, sería la cereza del postre", dice la pivote, que se encuentra en un momento dulce en su carrera: "A pesar de las molestias y los dolores, mi cabeza sabe resolver muchas cosas que antes sólo resolvía con el físico. Ahora por algunas cuestiones de lesiones mi cabeza lo sabe resolver bien y hace que no sufra tanto por cosas físicas. Con ganas de seguir mejorando en ese aspecto".

Campigli ha encontrado en Málaga un lugar donde crecer y quiere permanecer y desarrollarse de la mano del Costa del Sol. "Lo que más me hace feliz es la playa y el mar. Es un lugar que puedo disfrutar durante todo el año aunque no haga calor o no haya sol, me da mucha tranquilidad. Intento buscar lugares donde no haya mucha gente para escuchar el ruido del mar que me hace muy feliz. Me da esa sensación de libertad porque Málaga es una ciudad muy grande y con mucha gente", reconoce la jugadora, que manda un mensaje a la afición: "Gracias por esta temporada porque estuvieron aunque no podían estar a veces personalmente. Están siempre aunque juguemos lejos de cualquier forma con un mensaje, con un tuit... Nos hacen llegar su amor. Que por favor sigan estando porque la temporada que viene los necesitamos, son fuerza para nosotros. Disfrutamos mucho cuando los tenemos cerca y lo seguiremos haciendo por ustedes".