El Costa del Sol Málaga pone la mirada en la final de la EHF European Cup

El Costa del Sol Málaga vive días de vino y rosas después de ganar la Copa de la Reina. No se detiene el equipo malagueño, que ya está enfocado en la final de la EHF European Cup que juega esta semana y la próxima. Y este jueves en la sede de Cervezas Victoria presentó la eliminatoria en la que podrá revalidar la corona europea frente al Rocasa Gran Canaria, con la ida el domingo 8 de mayo en las islas y la vuelta el sábado 14 en Málaga. Un acto que tuvo como protagonista a la nueva camiseta que presentaron las panteras para esta ocasión tan especial. Una equipación de color dorada y negra, única para esta cita, y que ya tiene la estrella encima del escudo. Podría ser el quinto título de la historia del club costasoleño, que enlaza dos temporadas a un nivel extraordinario.

Al acto, conducido por la periodista Isabel Sánchez, acudieron Francisco de la Torre, alcalde del Ayuntamiento de Málaga; Noelia Losada, concejal de Deportes; Cristóbal Ortega, diputado de Deportes de la Diputación de Málaga; Borja Vivas, director de Deportes de la Diputación de Málaga; Leticia López Sanromán, director del Instituto Andaluz del Deporte; Ignacio Gómez, gerente de Málaga, Deportes y Eventos; y Pepa Moreno, presidenta del Costa del Sol Málaga. "Sois las que estáis obteniendo los mejores resultados. Enhorabuena. La Diputación vie bien iniciar esta andadura y no hemos podido tener mejor año. Para mí no estaba en las quinielas, pero se disfruta más cuando se va a una competición relajado. Se va de menos a más y sabe el doble. Quiero desearos suerte para lo que os viene. Pase lo que pase habéis ganado. Estáis trabajando por la sociedad malagueño. Se puede llegar y en Málaga. Tenéis que disfrutarlo y vivirlo porque nos estamos malacostumbrado. No es lo normal, el deporte es ingrato", explicaba Ortega.

De la Torre, que en el día anterior las había recibido en el Ayuntamiento, volvía a dedicarle unas bonitas palabras al Costa del Sol Málaga. "No hay mejor motivación que estar bien preparadas, que sintáis el orgullo de todos cuando ganáis. La autoestima de los malagueños crecida con triunfos como los vuestros. Que sintáis que el público llena el Martín Carpena. Nos estamos aplicando. Un equipo maravilloso con una capitana espléndida. Estos triunfos van dando la imagen de una ciudad con una marca en el plano deportivo potente. Hay que ganar, si ganáis vosotras gana Málaga", aseguraba el alcalde.

López Sanromán también ponía en valor los éxitos conseguidos por las panteras. ·Estáis haciendo historia en el balonmano nacional. Recordad que sois el referente para otros deportistas y especialmente para los más jóvenes. Confío y deseo en que pronto celebremos el nuevo título europeo·, apuntaba, al igual que Losada, que se deshacía en elogios: "El éxito es que es un gran grupo humano. Los otros días reflexioanaba sobre los modelos de la sociedad, tienen que tener gente como Sole y Espe. Son los referentes que quiero que tenga mi hija, son los héroes ciudadanos que se dedican a esforzarse cada día. Me siento orgullosa de formar parte de este grupo humano. No quiero que tengan presión. ya habéis conseguido lo más. Lo más complicado no es llegar a los sitios es quedarse".

Pepa Moreno era la encargada de presentar en público la camiseta conmemorativa de la final, negra y dorada. "Este equipo es de oro, de otra manera no podía ser, se lo han ganado a pulso", sostenía la presidenta. Está ya puesta a la venta en la web del club (https://www.bmmalagacostadelsol.com/producto/camiseta-final-ehf-2021-2022) a un precio de 25 euros y también en la tienda Lo Mejor (C/Martínez Maldonado). Al ser una edición especial hay unidades limitadas. Antes se había presentado el spot de la final de la EHF European Cup, grabado en Carranque y producido por Cocom Media.

La ida de la final se jugará este domingo a las 14:00, hora peninsular, en el Pabellón Insular Rita Hernández en Las Palmas, con el Rocasa Gran Canaria como local. La vuelta será en Málaga con el Carpena como anfitrión el sábado 14 de mayo a las 20:00 horas. Por delante la oportunidad de levantar un título. Las entradas se podrán comprar de manera online en la página web del club costasoleño (https://www.bmmalagacostadelsol.com/producto/entrada-final-ehf). Hay dos categorías, el billete para infantil (hasta 17 años) con un precio de 5 euros y para adulto (de 18 años en adelante), que se puede adquirir por 10 euros. Los abonados y las personas que ya tengan compradas las entradas podrán canjear en la taquilla del Martín Carpena esos boletos para así poder acceder al encuentro. Una final histórica para el deporte malagueño, que debe dar un paso adelante para estar al lado de las panteras. Revalidar la corona continental es el siguiente desafío. Lo hará con una nueva piel.