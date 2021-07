El Costa del Sol Málaga sigue apostando por María Pérez

El Costa del Sol Málaga redobla su apuesta por María Pérez, la duodécima renovación en este verano donde mantener el bloque campeón ha sido una prioridad absoluta. La canterana sigue esa progresión interesante y cumplirá su segundo año siendo jugadora del primer equipo a todos los efectos. Ya es una pieza importante para Suso Gallardo la malagueña, que no se detiene en ese crecimiento. “Seguir aprendiendo de las compañeras, de Suso y de todos. Y seguir aportando lo que pueda al equipo y afianzándome”, explica la malagueña, que manda un mensaje a la base, para la que es un buen espejo: “Que crean, que sigan trabajando, que no es un objetivo que se cumple a corto plazo. Hay que trabajar mucho. Que no descuiden los estudios y que luchen por los sueños que tengan”.

Ahora espera otro año muy exigente, con el listón un poco más arriba aún. “Estamos en tres competiciones, encima tenemos la previa de la Copa de la Reina, y va a depender mucho de que nos cuidemos, de que rotemos, todas tenemos que aportar y seguir confiando en el grupo. Y seguir trabajando, que eso no va a faltar”, reflexiona la joven central, que hace balance: “Ha sido una temporada espectacular, increíble. Me quedo con el título de Europa, tengo el recuerdo del final. Los pelos de punta, fue increíble”.

“Muchas ganas y mucha ilusión, el grupo se mantiene y hay muchas ganas de seguir y de afianzarnos en la zona alta. Viene un reto importante”, asegura contenta María Pérez, que asume que la exigencia subirá varios peldaños con el Costa del Sol Málaga: “Son tres títulos y ya no somos el equipo que puede sorprender. Van a venir con ganas de ganarnos, a competirnos y sin ninguna presión. Ahora es cuando tenemos que demostrar que queremos estar verdaderamente arriba y que estamos preparadas para ello”.