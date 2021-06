Cristóbal Ortigosa: un maestro con vocación de maratoniano

Un maratoniano con vocación de maestro. O viceversa. Cristóbal Ortigosa, apurando todas las horas posibles al reloj, combina dos de sus pasiones. La pandemia le frenó en seco, pero para entonces ya había llenado el zurrón. Aprobó las oposiciones de Magisterio y ahora ejerce en el Colegio Poeta Salvador Rueda de Arroyo de la Miel. Pero no se despega de la carretera.

"Es una tranquilidad absoluta, ya no me mueven las carreras por el tema económico", asegura el atleta, que antes tuvo que multiplicarse: "Todos estos años hasta hace ocho meses que entré de maestro estuve muchos años participando en carreras populares, compaginándolo con muchos trabajos temporales y ganando lo que podía en las carreras. Siempre tuve claro que dedicarte es durante el tiempo que dura tu carrera profesional. Entreno como antes, pero siempre tuve las ideas claras. Yo he hecho dinero porque he corrido muchas populares y esas carreras me permitieron costearme los estudios. Ahora estoy disfrutando más".

La pandemia del COVID-19 y todas sus limitaciones cambiaron por completo la hoja de ruta, la que llenó de incertidumbre. Hace tres meses volvió a la competición, en la que ha corrido varios cross. Y ahora, ambicioso como siempre, ya tiene un nuevo reto. Es el Campeonato de España en Santander, una prueba popular pedestre de 100 kilómetros en ruta. "Nunca la he corrido, tengo muchas ganas de probarla. Llego muy justo", cuenta Cristóbal Ortigosa, que da las razones para sumergirse en la ultra distancia: "Llevaba dándole vueltas varios años. Siempre me llamó la atención y lo comenté con Antonio Serrano (entrenador también de Ouassim Oumaiz). En 2019 no se pudo dar y nos quedamos con las ganas".

"Suena un poco contradictorio porque es cuando menos preparado estoy. Lo mismo llevo 50 kilómetros y me retiro. No sé cómo va a responder mi cuerpo. Al ser un ritmo más llevadero voy a intentarlo por eso", amplía: "Necesitaba una motivación".

Un punto de inflexión en su carrera fue la victoria en la Media Maratón de Málaga de 2019, prueba impulsada por la Diputación de Málaga, de la que curiosamente aún es vigente campeón. Consiguió imponerse a Abdelhadi El Mouaziz, gran dominador del asfalto malagueño. "Muchas veces lo pienso y sigo siendo el ganador. El día antes le dije a Agustín Molina (uno de sus entrenadores) que me pasaba al trail. Estaba un poco cansado. Me dijo que aguantara y me lo pensara. Y al día siguiente me salió un carrerón, estaba en un momento de forma tremendo", explica el saucedeño (gentilicio de Villanueva del Rosario), que detalla cómo se sentía en ese año, donde corrió decenas de maratones por el mundo: "Venía de hacer muchas competiciones. Me encontraba sin objetivos anímicamente, en tierra de nadie. Y me salió esa carrera. Fue tremendo, un recuerdo muy bonito".

Ortigosa también fue en su día un habitual en el Circuito Provincial de Atletismo que puso en marcha la Diputación costasoleña. En este 2021, sin ir más lejos, pasará por un total de 23 municipios de la provincia. Serán 28 pruebas divididas entre las tres modalidades de esta actividad deportiva (campo a través, carreras populares y encuentros en pista). No tiene muchas dudas sobre su prueba favorita, cómo no, la de Villanueva del Rosario. "La de mi pueblo, sólo falté un año. Es la que más me gusta. Es un sitio que me encanta para correr, el paisaje que tenemos. Pasa por el Casco Antiguo y sale de la plaza. Dentro de lo que es una carrera popular, se sale también del pueblo y va a un río. Tiene un entorno bastante chulo", termina. En unas semanas le espera Santander, un desafío mayúsculo para este maratoniano hecho a sí mismo.