Machada del CB Marbella, que ganó en el Pabellón Lydia Valentín de Ponferrada a Cat&Rest Clinica Ponferrada CD por 61-69 en la penúltima jornada de la liga regular. Los azulones no esperaron para cerrar su pase a los Play Off por el ascenso a LEB Oro y ganó de forma heróica en una pista en la que no conocía la victoria y además con dos bajas importantes como la de Adri Fuentes y Pablo Sánchez.

Los de Rafa Piña dominaron el partido durante más de 30 minutos y no se dejaron amilanar a pesar de que Ponferrada estaba inspirado desde la línea de tres. A base de defensa, mucha concentración y una aportación coral del equipo en el juego, al descanso las cosas estaban igualadas a 38 tras una canasta final de Devin Wright y tras remontar siete puntos de desventaja.

Ya en la segunda parte tenía que crecerse el CB Marbella, sobre todo en defensa, para que los locales no tuvieran facilidades en ataque. Una gran dirección de Lucas Muñoz, el poderío ofensivo de Taylor Cameron y la actuación de Devin Wright, Kenan Karahodzic y Luka Majstorovic defendiendo a los interiores bercianos, posibilitaron la escapada final de un equipo que soñaba con el triunfo en la entrada al último cuarto (50-59). Revolucionó el quinteto en pista un Rafa Piña que necesitaba más energía y la encontró con Jeffrey Godspower e Ismael Tamba, que salieron a pegarle el empujón final a un partido que sentenciaba Pablo Ibañez y Luka Majstorovic desde la línea de personal, a pesar de que el Ciudad de Ponferrada lo intentó de todas las maneras posibles pero el aro se le hizo pequeño (61-69).

De este modo, el CB Marbella suma el triunfo que le faltaba para entrar matemáticamente en el play off de ascenso a LEB Oro, dejando abiertas todas sus opciones de quedar quintos en la clasificación final en una intensa última jornada que se jugará el próximo domingo a las 19:00 horas en el Carlos Cabezas ante el ya descendido NCS Alcobendas.