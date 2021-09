David Velasco: "El equipo está bastante concentrado en lo que quiere conseguir"

Vuelve el espectáculo del fútbol sala de alto nivel al Pabellón Fernando Argüelles este viernes 17 de septiembre, a las 21:00 horas, con un derbi andaluz entre el BeSoccer CD UMA Antequera y el Real Betis FS. La suspensión de la primera jornada en Talavera conlleva que el estreno oficial en Segunda División se vaya a producir con una semana de retraso. Mientras el filial verdiblanco cuenta ya con tres puntos en su casillero, los anfitriones buscan arrancar con paso firme y un resultado positivo que brindarle a sus seguidores. Para este partido hay que apuntar el nombre de David Velasco González como uno de los jugadores a tener en cuenta, de los que justifica no faltar cada semana a la cita con este deporte en la Ciudad de Los Dólmenes. Un ala zurdo con un talento innato que viene de completar una gran pretemporada.

David Velasco encara su cuarta campaña defendiendo la elástica verde convirtiéndose en uno de los que tienen un vínculo de más años, por lo que su peso en el vestuario tiene que ir creciendo. Impactó al cuerpo técnico cuando era un jugador joven que había alternado fútbol con fútbol sala y terminó por disfrutar de todo un ascenso a Primera División. Luego se marchó a Carranque y probó la experiencia de jugar en Italia. Ahora, mucho más maduro, debe ofrecer multitud de recursos con su sola presencia sobre el 40x20. Con el balón en los pies deja fluir la imaginación para aportar el mayor desequilibrio posible. Ha mejorado en el compromiso defensivo y, en ataque, también debe aumentar su registro de goles, algo que sí ha podido hacer durante la fase de preparación con un total de 5 tantos.

No competir en la primera fecha del calendario ha motivado más al plantel antequerano a mentalizarse de la importancia de ir sumando puntos y, más aún, actuando como local. “Esta pasada semana no hemos podido jugar por tema del maldito virus, pero lo importante es que esta ya volvemos al ruedo y, todo juntos, tenemos muchas ganas de demostrar en nuestro Pabellón y dar una alegría a la afición”. Asimismo, el encargado del portar en su espalda el dorsal 8 detalla las cualidades del rival que se van a encontrar en la cancha. “El Betis sabemos que es un buen equipo, ha ganado en la primera jornada y nos lo puso bastante difícil en la pretemporada allí en su pista. Son chavales con muchas ganas y motivación. Nosotros tenemos que darle una alegría a la afición, porque se lo debemos de la pasada temporada. Este año queremos estar en los puestos de arriba y hay que ir partido a partido e intentar conseguir el mayor número de victorias”.

Los filiales son uno de los grandes escollos de una exigente categoría de plata. “El fútbol sala es así; no puedes cometer errores, porque estos equipos no perdonan. Los chicos son rápidos, están en todas y van a ir con el cuchillo entre los dientes. El grupo, poco a poco, ha ido entrando en dinámica. Hemos tenido varias lesiones, pero estamos ahora todos perfectos y con muchas ganas de demostrar en la primera jornada en casa. Veo que el equipo está bastante concentrado en lo que quiere conseguir a final de curso y a por todas”. David Velasco, por otro lado, resta importancia a lo hecho semanas atrás y marca lo que sí adquiere valor ahora. “En la pretemporada he marcado unos pocos de goles, aunque eso es lo de menos. Lo más importante es el equipo. Individualmente me encuentro bien, con ganas de aporta lo máximo y que Tete y Crispi confíen en mí para poder demostrar y darle alegrías y algo de espectáculo a la afición”.