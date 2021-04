David Velasco: "Vamos a seguir luchando hasta el último momento"

Un derbi es mucho más que un partido. El BeSoccer CD UMA Antequera afronta uno este sábado 1 de mayo, a las 19:00 horas, con el Jaén Paraíso Interior FS. Este acontecimiento deportivo crea la oportunidad de colocar en el escaparate de la máxima categoría toda una fiesta del fútbol sala andaluz. En las últimas temporadas se ha producido un crecimiento de los clubes representativos de esta comunidad autónoma, lo que ha posibilitado reunir a cuatro de ellos en Primera División. El Pabellón Fernando Argüelles de la Ciudad de Los Dólmenes ya ha albergado dos de estos envites especiales con buenos resultados para el plantel anfitrión. Un empate con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad (1-1) en la tercera jornada y un triunfo ante el Real Betis FS (2-1) en la décimo tercera. Ahora se acerca el enfrentamiento entre antequeranos y jiennenses en la vigésimo novena fecha del calendario con el objetivo de no perder esa racha y, más aún, con la necesidad de los primeros de volver a ganar para seguir disponiendo de opciones matemáticas de pelear por la permanencia.

Los encuentros de carácter regional multiplican la motivación de los jugadores haciendo que también suba el nivel de la pugna por los puntos. En este escenario de máxima exigencia, en el que se premia la precisión y contundencia, emergen los protagonistas con más talento para liderar a sus compañeros. El conjunto verde dispone en sus filas de un zurdo de gran calidad capaz, con una pelota en los pies, de generar situaciones especiales en la cancha. David Velasco González ha debutado esta campaña en la élite nacional. Su importancia en los planes de juego del cuerpo técnico encabezado por Moli ha ido en aumento en este último tramo de la competición. Su manejo de balón y habilidad en el uno contra uno le convierten en un recurso muy valioso en compromisos que se atascan o frente a defensas cerradas. En su segunda etapa en el club, con mayor madurez y recorrido, busca ayudar a apurar las últimas opciones de lograr la salvación.

Perder con O Parrulo Ferrol en el Argüelles supuso un traspié importante en la entidad universitaria del que trató reponerse el pasado fin de semana en Murcia. Un compromiso contra ElPozo que supo encarar con el compromiso de darlo todo a pesar de la dificultad de puntuar. Tuvo cerca la obtención de un resultado positivo, pero lo más reseñable fue recuperar la sensación de equipo unido con capacidad de medirse a cualquiera como indica el ala malagueño. "Mejoramos la imagen contra ElPozo Murcia que sabemos que es un equipo de gran nivel. Estuvimos compitiendo durante toda la primera parte e incluso nos pusimos por delante en el segundo tiempo, pero conjuntos de este nivel penalizan los errores más que ningún otro y, en aproximadamente 5 o 10 minutos, se pusieron por delante y ya tuvimos que remar en la recta final con portero-jugador y arriesgando al máximo", aseguraba.

Jaén Paraíso Interior FS aparece como el contrincante indicado para acometer un cambio de dinámica y lograr una victoria con la que dejar atrás una racha negativa. El cuadro amarillo se ha consolidado como el representante andaluz más destacado en los últimos años por los títulos conseguidos. En la primera vuelta exhibió en La Salobreja una gran pegada con la que salió ganador de un duelo que se repite este sábado en tierras antequeranas. "Nosotros, aunque esté muy difícil la salvación, vamos a seguir luchando hasta el último momento y un equipo como Jaén y un derbi andaluz dan muchas ganas de darle una alegría a la afición que se lo merece este año", afirmaba. David Velasco, al margen de señalar que persiguen un marcador favorable para dedicárselo a sus seguidores, vuelve a destacar lo que supone tener enfrente a este oponente. "En casa podemos luchar contra el que sea. Este curso no están saliendo las cosas como queremos, pero aún así, estamos capacitados para competir con cualquiera y con Jaén hay más motivación si cabe", agreagaba.

Moli, al inicio de este curso, apostó de nuevo por un jugador al que hizo debutar en Segunda División siendo muy joven y que pudo disfrutar del segundo ascenso a Primera en un apoteósico play off superando a Puertollano y Betis. Ahora, con 23 años y un paso por el fútbol sala italiano, se ha enfundado la elástica verde en un total de 20 partidos de Liga y 3 de Copa marcando a Palma en la ronda de octavos. Un guerrero de la casa que persigue ser una pieza destacada e ir confirmando el prometedor futuro que se le atisba. "Estoy muy feliz de aportar mi granito de arena al equipo y estoy con confianza y, poco a poco, iré cogiendo aún más. Estoy contento con mi colaboración al grupo. Es verdad que al principio contaba con menos minutos, pero ahora ya me he ganado un hueco en la rotación y a seguir dando lo mejor de mí", cerraba.