El sueño sigue vivo. Épica de Alejandro Davidovich, en uno de los días más brillantes de su emergente carrera. A horas de soplar 22 velas se impuso en un partido monumental, de cuatro horas y 35 minutos con parón por lluvia incluido, a Casper Ruud. El noruego, 16 del mundo, es uno de los tenistas más en forma del mundo. Dobló la rodilla ante el malagueño, que tuvo una actuación impresionante. Se agigantó en el quinto set para colarse en octavos de final de Roland Garros. Los Juegos Olímpicos están a un partido para el rinconero, que deberá enfrentarse ahora al argentino Federico Delbonis, que se deshizo del italiano Fabio Fognini (4-6, 1-6, 3-6). Tokio, tan cerca y tan lejos.

El partido comenzó de manera frenética en un primer set increíble. Con poco parangón en la carrera del de la Cala del Moral. La manga inicial duró una hora y 24 minutos y se jugaron 109 puntos. Un desgaste brutal para los dos jóvenes en un duelo que se antojaba muy largo ya. El esfuerzo era magnámino y el botín aún era pequeño. El malagueño lo primero que hacía al sentarse a descansar era cambiarse la camiseta, repleta de sudor. Tenía cuatro bolas de rotura Davidovich, pero todas se iban al limbo y Ruud dominaba 2-1 en los primeros compases. Y ahí el choque entró en una centrifugadora. Cuatro roturas de servicio seguidas que dejaban todo como estaba. El malagueño encontraba muchas vías de agua en el saque del nórdico, ganando esos dos juegos en limpio.

Y de ahí el tie break, curiosamente, los dos se hicieron fuertes al servicio. Le costó a Ruud, que salvó un primer susto con dos derechas de mucho nivel (lo que le pretendió cerrar de cualquier forma el rinconero) y el segundo con arrojo. Y llegó a tener bola de set el de Oslo, que no supo cerrar. Y lo pagó caro. En el desempate Davidovich arrolló en una superioridad física, mental y de juego que no se le había visto en la mañana. Tuvo también el golpe de fortuna en algún puntos. Se puso 0-5 y tuvo la templanza para amarrar el 3-7 final y llevarse un primer set monumental. El primer golpe lo daba él, pero quedaba un largo camino.

Aunque hubiera sido lo lógico, no perdía tensión el encuentro. Seguía la sensación de que cualquiera podía ganar cada punto. Y no tardó Ruud, de cabeza un tenista más hecho y más paciente, en dar el primer rejonazo. En el tercer juego le rompió a Davidovich y se puso 2-1 por delante. Cabía esperar la reacción del noruego, en un momento de forma espectacular. No se gana en Ginebra y se hace semifinales en Montecarlo, Múnich y Madrid de casualidad. Y desde ahí, con algún tambaleo, barrió. Sólo hubo un tenista sobre el polvo de arcilla de la pista 14 del complejo de Roland Garros. Un contundente 6-2 para poner las tablas. Un giro de guión con el malagueño incluso siendo atendido de unas molestias en el tobillo izquierdo, una zona con la que ya sufrió en el pasado.

Y volvió el duelo a los cánones de extrema igualdad, de tensión en cada golpeo. Aceleró Davidovich, que en un pestañeo se vio 0-3 arriba, con el set encarrilado. No había tiempo para hinchar el pecho en el partido con el noruego, venía el hachazo. Y así fue. Encarriló tres juegos Ruud para poner el 3-3 y hacer pie en la tercera manga, con algún servicio en blanco incluso. Borrón y cuenta nueva, regreso al punto de partida.

Alejandro with the UPSET 💥🇪🇸@alexdavidovich1 struts his way to a R4 debut at #RolandGarros with a showstopping 7-6(3), 2-6, 7-6(6), 0-6, 7-5 win over No.15 seed Ruud. Delbonis next. #RolandGarros pic.twitter.com/06A7pkNQu1