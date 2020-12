El UMA Antequera aún digiere su sorprendente pase a cuartos de final de la Copa del Rey y mientras espera el sorteo para la eliminatoria del 9 y 10 de febrero, el técnico del equipo Moli quiere centrarse en la permanencia en Primera.

“Dije que si perdíamos no pasaba nada. A mí me ha afectado mucho la expulsión de Cobarro porque no puede jugar el lunes. Además tenemos dos lesionados importantes. Eso me afecta más que ganar. Nosotros no sabemos jugar a otra cosa, sólo a ganar. En este partido lo normal era perder”, reconocía, pero se mostraba muy contento por lo demostrado por el equipo universitario.

“El rival está hecho para ganar títulos, hemos cogido esta dinámica que llevamos unas cuantas semanas y se lo pusimos muy complicado. No se nos pasaba por la cabeza ganar, pero esto es deporte y ocurren estas cosas. Cuando sale un equipo predispuesto, con esa ilusión, esas ganas, sin temblarle las piernas y sin nada que perder, pues salen las cosas de esta manera. Una vez que nos pusimos 3-1, ahí confié en los chichos. Sacaron fuerzas de donde no las hay”, dijo y añadió: “Ellos tenían presión marcaron rápido, parecía que lo tenían fácil, pero le buscamos la contra y metimos tres goles. Ahí empezaron a dudar. Otra clave ha sido la actitud, en la cancha y el banquillo. Ese orgullo de pertenecer a esa plantilla, esa manera de creer. El deporte no es aritmética, pueden pasar cosas, el equipo que se lo ha creído, ha ganado”.

Moli también habló sobre el meta suplente Morillo y otros canteranos: “Siempre dicen: el día que le pase algo a Conejo, ¿qué? Pues ya ha demostrado que tiene calidad y cualidades para afrontar cualquier entidad. El año pasado era juvenil. También metimos a gente del filial, que cogiese sensaciones. Es importante que el futuro tenga minutos. No lo han hecho mal, se van contentísimos”.