"Los detalles marcarán este curso y por eso los puliremos"

Malagueño de sangre italiana. Manuel Luiggi Carrasco Moli tuvo un papel importante en el ascenso del UMA Antequera a la máxima categoría del fútbol sala español. El técnico lleva más de dos décadas entrenando al club. El entrenador es muy querido en el Fernando Argüelles y con razón. Moli no pasa desapercibido en el municipio malagueño de Antequera. Es uno de los protagonistas del deporte antequerano. Los éxitos que le preceden tienen bastante resonancia en la entidad. Le avalan dos ascensos a la Liga Nacional de Fútbol Sala gracias a sus proyectos. Caracterizado por su humildad, el malagueño no tiene duda de que esta temporada va a ser muy exigente y, a sabiendas de que son los nuevos en llegar, no tiene reparos en reconocer que el objetivo es -en principio- la permanencia.

-De nuevo en Primera...

-Sí, la verdad que partimos con mucha ilusión. La ilusión es lo que hace que nos dé ganas de competir y sabemos que la afición también tiene muchas. Desde ella trabajaremos para lograr nuestro objetivo que, en principio, es la permanencia. Decir lo contrario sería arrogancia.

-¿Mentalidad de equipo recién ascendido?

-Por supuesto. La humildad y el respeto es lo que nos da fuerza. Si pecas de prepotente, al final te dan por todos lados.

-¿Conocen los errores que les hicieron descender hace dos años?

-Aquella vez descendimos por detalles. Sabemos que tenemos errores y debilidades que corregiremos. Es por ello que partimos desde la humildad. Sabemos que tenemos que pulir detalles y fisuras y marcar y trabajar las estrategias.

-Un curso difícil y exigente.

-Exacto. Mantenernos en Primera va a ser un gran sacrificio y requerirá de un trabajo exigente. Será importante estar mentalizados y también influirá la suerte, por ejemplo, con las lesiones.

-Vuestro primer choque será en un derbi andaluz ante el Jaén, campeón de Copa. ¿Con qué sensaciones parte?

-Todos sabemos el potencial que tiene el Jaén. Es un equipo que ha sabido asentarse en Primera División y creo que se encuentra entre las seis mejores entidades de la categoría. Ha sabido sobreponerse a los malos momentos y además tiene un gran entrenador y una buena afición que le acompaña. Nosotros no se lo pondremos fácil. Es en nuestra cancha, con nuestra afición y sería bonito comenzar con victoria.

-Ciertamente, ¿se divisa otro objetivo que no sea el de la permanencia?

-Los equipos recién ascendidos sólo quieren estar dentro de la salvación. El Peñíscola pensará igual que nosotros. Hay equipos que marcan la diferencia y después están los equipos asentados en Primera como el Zaragoza o el Santa Coloma con los que hay más competitividad de cara a los puestos de permanencia.

-Está siendo un verano de fichajes y renovaciones, ¿qué opina de ellas?

-Dentro de nuestra posibilidades y nuestra filosofía estoy muy contento con estos chicos. De los cuatro fichajes que llevamos, uno tiene experiencia en Primera División que es Víctor, quien lleva seis años la categoría con el Pamplona. Por otra parte, tenemos a Nano que es un jugador que ha sido un gran revulsivo en Segunda y que es un veterano a pesar de su juventud. También hemos traído a Luis García, que ha llegado a debutar en algunos amistosos con el primer equipo del Barça y eso suma. También hemos incorporado a un jugador que viene de Italia y que seguro que nos puede sumar mucho en ataque que es nuestro nuevo pívot Alberto Saura. Es un buen jugador porque viene de los filiales de El Pozo Murcia y, además, cuenta con experiencia en Primera División.

-Si pudiera mandar un mensaje a su fiel afición, ¿qué les diría?

-Estoy muy feliz con esta afición porque nos ha demostrado que son un binomio entre el equipo y ellos. Siempre que los necesitamos están y, por ello, vamos a estar a la altura de las circunstancias. También dependemos de ellos y no me cabe ninguna duda de que estarán allí pase lo que pase. Nosotros también vamos a darlo todo por la afición. Se lo merecen.