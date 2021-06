Djokovic, en el potencial camino de Davidovich en Wimbledon

Alejandro Davidovich ya conoce el camino que tendrá en Wimbledon, donde disputará por primera vez el cuadro final y será cabeza de serie. Allí llega como 35 del mundo, en el mejor momento de su carrera. En Roland Garros hizo cuartos de final y después de pasar por el All England Lawn Tennis & Croquet Club le esperan los Juegos Olímpicos. En primera ronda se medirá al estadounidense Denis Kudla, 114 del mundo. El americano está en un gran momento de forma y apenas perdió en hierba, donde está muy rodado. Viene de la fase previa, donde se ha mostrado contundente.

Está por ver qué nivel tiene el malagueño, que se retiró en el segundo partido en Eastbourne por molestias en la espalda. Tres sets de rodaje en hierba lleva esta temporada el rinconero, que no jugaba en esta superficie desde hace un par de años. En su potencial camino aparece Novak Djokovic, al que se enfrentaría en tercera ronda. Es el gran favorito para llevarse el título. Antes, en caso de triunfo, se mediría al italiano Andreas Seppi o al portugués Joao Sousa.

