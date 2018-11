El Marbella-Unicaja copa el protagonismo

Los reflectores apuntan al Marbella-Unicaja en esta jornada. El derbi malagueño del fin de semana, que medirá a dos conjuntos con diferentes aspiraciones. Un enfrentamiento con vidas cruzadas en el Serrano Lima desde las 18:00 horas. Coín, Novaschool y Benahavís también tendrán importantes compromisos por delante.

En suelo marbellí se citarán dos conjuntos con varias vidas cruzadas. Un grueso de la plantilla local germinó en Los Guindos y ahora encauza su carrera en el conjunto de Francis Tomé, producto también de la Avenida Gregorio Diego. "Unicaja es el club donde yo me he criado, y con Germán he vivido grandes momentos en la pista. Me he divertido mucho entrenándolo. De Chiki Gil poco puedo decir. Ha sido mi jugador, mi ayudante, mi compañero, mi amigo. Es muy especial para mi, intentaremos disfrutar de este partido", decía el técnico malagueño en la previa. En su plantilla dispone de Ale Romero, Juanpe Jiménez, Bruno Diatta y Nacho Trujillo –además del lesionado Ferni Ferruz–, con pasado verde.

El Marbella domina con solidez el Grupo A y aún no perdió. El Unicaja se agarra al triunfo en Baza en un grupo bastante joven que intenta crecer cada semana. Germán Gabriel dispondrá de Pablo Sánchez y Morgan Stilma, dos de los baluartes del equipo, una vez Casimiro no los requirió para el primer equipo.

El Coín recibe en casa a Baza (18:30). Los de Pablo Bernabé quieren seguir arriba en la tabla y se resarcieron del primer tropiezo del curso. Volverán a contar con Francis Robles, que da un salto de calidad al grupo, que ya reapareció hace siete días con buenas vibraciones. Los granadinos aprietan por detrás.

El Novaschool aún no se estrenó tras cuatro jornadas. El plantel de Javi Florido aún anda conjuntándose, aunque la competición no espera. En el Añoreta reciben al Andújar (19:00), un conjunto en situación similar. Los jienenses sí suman una victoria, pero a domicilio se mostraron vulnerables.

El Benahavís visita al CB San Fernando (19:00), que todavía sigue a cero. Los malagueños están teniendo un inicio dulce de temporada, ocupando puestos privilegiados en la tabla. En tierras gaditanas esperan estirar la racha de tres victorias consecutivas.