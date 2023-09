“Eres la base del equipo”, lema elegido para la campaña de simpatizantes del CAB Estepona

El CAB Estepona competirá este año en todas las categorías de formación y tendrá cuatro equipos seniors, lo que hace un total de 27 conjuntos y más de 300 licencias, con presencia en Primera Nacional -masculina y femenina- y Liga Femenina Challenge por tercera temporada consecutiva, tras disputar los playoffs por el ascenso a la máxima categoría en las dos primeras ediciones de esta competición.

El club lanza la campaña de simpatizantes con un claro objetivo: hacer ver y dejar claro que desde el primer hasta el último equipo que conforman la entidad son clave para el crecimiento de la misma. Un crecimiento que permitió al CAB Estepona ser el mejor conjunto andaluz en categorías femeninas la pasada temporada, logrando dos campeonatos y un subcampeonato a nivel regional y teniendo presencia en cuatro campeonatos de España, algo que no se había logrado en la algo más de una década de vida del club. Unos resultados que, sin duda, llegaron en parte por el apoyo incesante de quienes llenan las gradas del Pineda en los partidos importantes, pero también están en el día a día. Porque tú, que alientas desde antes del salto inicial y hasta que suena la bocina, eres la base del equipo: tu asistencia cuenta.

El objetivo de esta tercera campaña de simpatizantes no es otro que afianzar el sentimiento CAB, la familia CAB. Juntos, todo es más sencillo. Reforzar el sentido de pertenencia a un grupo que carece del mismo sin cada uno de sus integrantes y que siempre está abierto a seguir creciendo, como lo hace el club año tras año, mejorando en resultados, pero también en el día a día y en la formación.

Es por ello que el CAB Estepona lanza el carné de simpatizante no con la idea principal de acudir a los partidos del equipo de LF Challenge, como en años anteriores, sino con la de hacer club, queriendo que los mejores días del Pineda sean todos, juegue el primer equipo, el Nacional, un minibasket o un júnior; sea una final de Campeonato de Andalucía, un partido de liga regular del primer equipo o el de un cadete. Así, de cara a esta temporada 2023/24, se ha decidido apostar por un doble lema que resume lo que se quiere transmitir: “tu asistencia cuenta” y “eres la base del equipo”.

Los simpatizantes que deseen renovar su carné lo podrán hacer por 20 euros, agradeciendo su fidelidad, mientras que las nuevas altas tendrán un coste de 30 euros. Aquellas personas interesadas tanto en renovar su carné como en ser nuevos simpatizantes deberán escribir a info@cabestepona.es y desde ahí recibirán respuesta sobre los datos a aportar y el método de pago para solicitar el carné.