La élite de la natación malagueña, en Portugal

Varios de los actuales referentes de la natación andaluza tendrán actividad internacional en la presente semana. La onubense Alba Vázquez y el granadino Carlos Garach (Churriana), Pablo Ortega (Fuengirola), todos entrenando en Inacua, y la malagueña María de Valdés, más Ángela Martínez y el entrenador Xavi Casademont (Federación Andaluza) se desplazarán a Coímbra para participar en el Open de Portugal, evento que se celebrará del 4 al 7 de abril.

La onubense Vázquez competirá en 200 mariposa, 200 estilos y 100 braza. El granadino Garach nadará en 200, 400 y 1.500 libres. Mientras, el malagueño Ortega está inscrito en 50 y 100 espalda y 50 mariposa. La malacitana De Valdés tiene previsto saltar a la piscina en 400 estilos y 400, 800 y 1.500 libres. La alicantina becada en Málaga Ángela Martínez participará en 400, 800 y 1.500 libres Carlos Garach, Ángela Martínez y María de Valdés prepararán su próxima participación en los Juegos Olímpicos de París.

"Tengo una semana y media de entrenamientos en Coruña y luego vamos a Sabadell, que tenemos el Open de España en piscina. Quiero seguir con la cabeza fría e intentar hacer lo mejor posible en piscina, quiero intentar también la mínima en piscina (1500) y después necesitaré un poco de descanso para asimilar lo que me ha pasado en estos dos últimos meses porque no he parado desde lo que pasó con mi padre hasta ahora", decía De Valdés tras proclamarse subcampeona mundial y cómo sería su preparación para los Juegos: "Siempre me han dicho que lo difícil es clasificarse para unos Juegos. Es más difícil clasificarse que que te toque la quiniela. No he visualizado la carrera. Tengo que asimilar aún muchas cosas, porque han sido muchas emociones en muy poco tiempo y creo que tengo que ir paso a paso. Ahora mismo te digo que he ganado una medalla de plata, pero es que no me lo creo".