La emoción se instala en la 4ª Regata Intercontinental Marbella Ceuta

Cambio de líder en la 4ª Regata Intercontinental Marbella Ceuta, en la que pasa a mandar la embarcación ‘Rayter’ de Ernesto Vera tras la segunda jornada y prueba. El Dehler 38 con base en el RC Mediterráneo de Málaga tiene poco más de veinticuatro horas para disfrutar de un liderazgo ajustado -pero liderazgo al fin y al cabo- avalado por el medio punto que le saca al defensor del título el Grand Surprise ‘Ceuta’ de Sergio Llorca, equipo que hoy sí ha podido rendir al máximo y anotar el primer tanto, tras una regata casi perfecta desde la salida con lo que se mete de lleno en la pelea por el objetivo.

No lo tiene nada fácil ni por arriba ni por abajo ya que tiene encima con los mismos puntos al primer líder de la regata, el 35 pies ‘Red Shark’ patroneado por Mariano Sarmiento. Ambos barcos parecen querer retomar el mano a mano que ya mantuvieron hace un par de años en la anterior edición, con la diferencia de que esta vez los del barco de Almería le soplan al oído al equipo del CV Vendaval. El cuarto barco en la general de ORC es el Sun Fast 3200 ‘Paul Chimene’ de Philippe Vigneron con bandera del RCMtmo Sotogrande con 5,5 puntos más que los anteriores.

La regata pinta su edición más reñida, como también lo ha sido la prueba entre los barcos que comparten objetivo. Día bonito en la bahía de la ciudad autónoma para la celebración de un recorrido costero de 9 millas aproximadas, consistente en una vuelta a Punta Almina con un paso por boya en la bahía de Ceuta y vuelta a la llegada en las inmediaciones de Marina Hércules. La salida se daba puntual a las 12:00 horas con viento del este de 14/16 nudos de intensidad, mantenido a lo largo de toda la prueba que ha venido a durar entre hora y media y dos horas aproximadas.

‘Rayter’ era el ganador en su clase ORC 1 con 8” de ventaja tras la corrección de tiempos sobre el First 40.7 ‘Tareis T’ de Joaquín Angolotti con base en el RC El Candado y 1’1” sobre el ‘Red Shark’. En ORC 2, más de cuatro minutos le dan una contundente victoria al ‘Ceuta’ sobre el ‘Paul Chimene’, con el First 34.7 del CNM Benalmádena ‘Vikingo’ del armador Enrique González, tercero. Entre los barcos con tripulación reducida, para quienes la regata es prueba puntuable para el campeonato autonómico A Dos, la victoria correspondía al Astraea 295 ‘Marathon Dos’ de Adonis Escudero del CNM Benalmádena, seguido del Oceanis 361 ‘Mauli’ de Ignacio Ortego y el First 36.7 de Tomas Sole ‘Vitaminic’, ambos del CN Fuengirola.

Y si la general de ORC está ajustada, no lo están menos en las diferentes divisiones. El único que goza de mayor tranquilidad es el ‘Ceuta’ con 2,5 puntos en ORC 2, seguido con 5 y 7,5 por el ‘Paul Chimene’ y el ‘Vikingo’. En ORC 1 ‘Rayter’ y ‘Red Shark’ entran en franca pelea con medio punto a favor del primero, con el tercer puesto con cuatro puntos más para el ‘Tareis T’. En Reducida, la victoria de hoy le vale al ‘Marathon Dos’ para acercarse al líder ‘Mauli’, primero por medio punto. El tercer puesto en esta clase es para el Vitaminic.

Las tripulaciones terminarán el día disfrutando de la hospitalidad de la ciudad autónoma de Ceuta, en la ceremonia de la entrega de trofeos a los vencedores de la primera mitad de la regata en el restaurante ‘El Cielo’, en un acto que contará con la presencia de Lorena Miranda y Alejandro Ramírez, consejeros de Deporte y Turismo de Ceuta, respectivamente, junto a Araceli García del Instituto Ceutí de Deportes, Javier Lesmes de Turismo y los organizadores Nicola Cechi y Daniel Cuevas, entre otras autoridades y miembros de la organización.

Este domingo la flota enfilará el recorrido de vuelta a Marbella con la salida de Ceuta prevista a las 11:00 horas. El parte meteorológico anuncia viento de poniente medio para la travesía que finalizará en las inmediaciones del RCMtmo de Marbella.

La 4ª Regata Intercontinental Marbella/Ceuta, primera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Crucero A Dos, es una regata organizada por el Club de Vela Vendaval, el Real Club Náutico Cas de Ceuta, el Real Club Marítimo de Marbella y el Puerto Deportivo de Marbella, así como con las Federaciones de Vela Andaluza y Ceutí, y el patrocinio de Marbella Destino 5 Estrellas y el Instituto Ceutí para el Deporte.