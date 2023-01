El entrenador de fútbol malagueño Rodrigo Hernando consigue salir de Irán

Rodrigo Hernando, el entrenador malagueño de Rincón de la Victoria que se encontraba atrapado en Irán por un problema burocrático, por fin ha conseguido salir rumbo a España. Su cuerpo técnico en el Masjed Soleyman fue destituido con un cambio de propiedad antes de que recibiera la documentación definitiva para poder trabajar sin problemas, por lo que el proceso se paralizó y estaba en un limbo durante tres semanas que no podía solventar. Finalmente, este domingo a última hora pudo tomar un vuelo para salir de Irán, después de varias semanas en Teherán intentando desbloquear la situación.

"En breve inicié el regreso a casa, quería dar las gracias públicamente públicamente al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, con el alcalde y el concejal de Deportes a la cabeza, a la dirección general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, por su disponibilidad en todo momento y por su ayuda, algo que lamentablemente no puedo decir de la Embajada española en Irán", comentaba en un vídeo a través de sus redes sociales: "Asimismo quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación por cómo os habéis portado conmigo, por cómo habéis contado mi historia, habéis hecho honor al nombre de medios de comunicación, ha sido una lección de periodismo espectacular y el trato hacia mi persona ha sido de 10, muchísimas gracias porque me he sentido muy arropado y tratado con muchísimo cariño por todos. Muchas gracias"

"Quiero recalcar la labor de dos personas, sin cuya ayuda esto no sé si hubiera posible. Amit, el traductor de español a persa que me ayudó en todo momento. Trabajó en el mundo del fútbol en Irán y conocía más o menos todos los pasos que había que dar, gracias a él he podido salir. En segundo lugar, mi representante, Bruno Pires, que ha estado en todo momento al pie del cañón, ha removido cielo y tierra para que pudiera salir cuanto antes y, aunque ha costado, al fin ya estoy de vuelta", señalaba también el entrenador malagueño, que agradecía a amigos, familiares, gente del fútbol y de fuera, que me habéis escrito para mandarme un mensaje y mandarme ánimos. Espero que pronto me podáis ver en persona y celebrar mi vuelta".

Rodrigo Hernando (Burgos, 1982) lleva asentado en Málaga desde niño. Aquí estudió, se formó y empezó a dedicarse al fútbol en distintos equipos de la provincia hasta que estuvo cuatro temporadas (2009 a 2013) en la Academia del Málaga CF, en la primera época del jeque Al-Thani. A partir de ahí emprendió una carrera movida que le llevó por Emiratos Árabes, Mongolia y Portugal además de por varios equipos de Navarra y Logroño en Segunda B y Segunda RFEF. Este verano surgió la oportunidad de viajar a Irán y iniciar una aventura en el país persa, que cristalizó a principios de octubre. Ahora, tras esta amarga última experiencia (el final, no el durante), ya regresa a España.