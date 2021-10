Doiro: "Hay cosas por mejorar, pero se puede hacer porque tenemos buena sintonía"

Primer parón de la temporada en la Liga Guerreras Iberdrola por los compromisos internacionales. Unas selecciones se juegan su presencia en el Mundial de España de diciembre y otras ya están en el camino hacia el Campeonato de Europa de 2022. El Costa del Sol Málaga tiene cinco jugadoras repartidas por el mundo, pero en Ciudad Jardín no paró el trabajo en pista. Un tramo para ajustar individualmente y recargar las piernas después del inicio. Sobre el comienzo reflexionaba Estela Doiro, una de las piezas básicas para Suso Gallardo y que cumple su tercera campaña en el club.

"Estos parones es un poco más a nivel físico, también de trabajo individual técnico porque nos faltan cinco jugadoras importantes. Las que estamos aquí tenemos que mejorar individualmente, técnicamente y sobre todo con Manu García en el trabajo físico", aseguraba la gallega, que hacía introspección de cómo se ha sentido en estos cuatro partidos disputados hasta el momento: "Aún no estoy en el mejor nivel que puedo dar o así lo considero. Todavía puedo aportar mucho más. A seguir trabajando y esforzándome cada día".

2-2 es el balance de las malagueñas, que marchan en séptima posición en la clasificación liguera. Un tramo inicial de calendario complejo que ya pasó y sirvió para calibrar en qué momento se encuentra el Costa del Sol Málaga. "Es verdad que venimos de disputar cuatro partidos. Dos con victoria contra dos recién ascendidos y dos con derrota contra para mí los claros favoritos para esta competición. En cuanto al trabajo hecho es un poco regulero porque estamos contentas por conseguir cuatro puntos, pero contra los rivales que, a priori, van a estar disputando los puestos de arriba y el título de liga hemos perdido y son puntos que te dejas atrás", analizaba la primera línea, que ampliaba su reflexión: "La primera parte contra Bera Bera sí que es verdad que no salimos entonadas, no sé si nos pudo el nerviosismo, pero no estuvimos acertadas. Luego sí que lo mejoramos mucho en la segunda y lo peleamos hasta el final. Contra el Rocasa pasó todo lo contrario. Hicimos una primera mitad bastante buena, sobre todo los primeros 15 minutos estuvimos arriba en el marcador y estaba el partido de cara. Sin embargo en la segunda nos desconectamos, nos apagamos y se nos fue el partido totalmente".

"Son dos partidos contra rivales directos, queda mucha temporada por delante y nos queda volver a enfrentarnos a ellos. Esto no ha hecho más que empezar", añadía la central, optimista con lo que viene por delante: "Todavía queda mucha competición por delante, son cuatro partidos, esto acaba de empezar. Son rivales directos es cierto, pero aún queda por enfrentarnos contra el Elche, el Guardés, el Aula… contra equipos también muy fuertes. Esta liga va a ser muy disputada, al final se está viendo en cada jornada que los resultados son variables y sorprendentes y que cualquiera puede ganar a cualquiera. Esto no ha hecho más que empezar y queda un mundo por delante".

La ambición del equipo de Suso Gallardo, después de una temporada histórica, le hace no conformarse y continuar con hambre de más. Lo muestran bien las palabras de Estela Doiro, una de las jugadores que mejor refleja ese carácter ganador. "El equipo todavía tiene mucho que mejorar. El año pasado jugamos todas juntas, pero hay que mucho que mejorar. Sobre todo a nivel defensivo que estamos teniendo un poco más de dudas en este comienzo de temporada, pero esto se suple con trabajo y con ganas. Lo mejor es la complicidad que hay entre nosotras, se nota que llevamos un año jugando juntas. Hay muchas cosas por mejorar, pero se puede hacer porque el grupo se lleva muy bien, hay buena sintonía y eso es lo más importante", cerraba: «Somos un equipo muy competitivo, con muchas ganas, con jugadoras de calidad y podemos hacer un gran papel. Quizá no como el año pasado ni igualarlo porque se dieron todas las circunstancias y se consiguieron títulos muy importantes para el club, pero tenemos equipo de sobra para pelear por los puestos de arriba y estar presentes en todas las competiciones».