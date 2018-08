Un estreno con el recién llegado

Cada cosa tiene su tiempo y, en el caso del Marbella, al equipo blanquillo ya le toca afrontar su nueva temporada en Segunda División B. En su estreno del nuevo curso, el club se enfrenta hoy, a las 20:00, al filial del Almería, el Almería B, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos -ayer lo hizo el primer equipo de la ciudad contra el Tenerife-.

El técnico del equipo, Rafael Mauricio Pérez Guerrero Padilla, mostró este fin de semana su optimismo sobre las posibilidades del conjunto marbellí para el arranque de la competición: "Estoy bastante contento con la plantilla que tenemos. Estamos formando un buen equipo y tenemos ganas de que empiece la Liga". A pocas horas de que esta comience, el entrenador tiene claro el objetivo principal para empezar bien desde cero: "El primer reto es ganar el primer partido". Y, a partir de ahí, habla de su meta a largo plazo: "Tenemos que superarnos en cada encuentro y salvarnos lo antes posible. A partir de ahí, nos plantearemos retos más importantes".

Padilla se muestra optimista para el partido de esta tarde. Pero, aun así, es consciente de las posibles dificultades: "Este es el momento más complicado de la temporada. Venimos de un mes y medio en el que todos han trabajado a buen nivel". Por ello, explicó que era complicado escoger a los 18 jugadores que se llevaría a Almería, cuya lista dio a conocer ayer. Y la integran Wilfred, Godino, Peris, Ismael, Lolo, Marcos, José Cruz, Javi Moreno, Hakim, Álex Bernal, Javi Añón, Elías, Manu Molina, José Ramón, Mustafá, Juanma, Sillero y Álvaro Montero.

El entrenador del Marbella no se confía ante el hecho de que el equipo filial acabe de ascender a Segunda B: "Será un rival difícil. Viene de una racha positiva en la fase de ascenso y sabemos el potencial que tiene. Además, mantiene el 95% del bloque de la pasada temporada y veremos a un equipo que a las contras hace mucho daño".

Padilla concluyó con el estilo de juego que se verá esta tarde, aunque asegura que el equipo no tiene uno fijo: "No nos gusta definirnos, porque no tenemos un modelo concreto de juego. Iremos alternando según los jugadores que utilicemos y también en función del rival". Y concluye con que buscará que pueda jugar el máximo posible de miembros: "Tenemos una plantilla completa y versátil y en estas primeras semanas, con los partidos de Copa, esperamos poder dar densidad de partidos y poder utilizar gran cantidad de jugadores".