Un fantástico debut nacional

Tres de tres. Estos son los partidos que la selección femenina de balonmano tenía previstos para disputar esta semana y que ha conseguido ganar. Ayer, el combinado nacional ganó por 28-26 a Austria. En estos encuentros, la malagueña Sole López tuvo un espectacular debut. Su presencia entre las convocadas por el seleccionador, Carlos Viver, fue muy productiva para el equipo.

En el partido de ayer, España y Austria se volvían a ver las caras, como ya lo hicieron el viernes. Tras el 33-22, estaba claro que las de Herbert Müller no iban a estar igual en su segundo partido. No estaban dispuestas a perder otra vez. El Pabellón Fundación Monte Madrid de Alcalá de Henares vivió, de este modo, una muy reñida lucha en la que las austríacas estuvieron a la altura de las españolas, con el deseo de plantarles cara y de conseguir la revancha, como debe ser. Sin embargo, las españolas no cedieron y consiguieron mantener a raya a las austríacas durante el partido, especialmente en los últimos minutos, para llevarse el triunfo, que en esta ocasión fue sufrido y sin la comodidad del anterior encuentro, con una peligrosa cercanía de las de Müller.

En esta ocasión, Sole no tuvo el protagonismo de los dos primeros partidos, aunque consiguió marcar dos goles a Austria en el segundo enfrentamiento. Las protagonistas de ayer fueron la ex-jugadora del Rincón Fertilidad, Jennifer Gutiérrez, y Lara González, que marcaron el máximo de goles -cuatro-.

A pesar de esto, el quizás inesperado debut de la jugadora del conjunto de Diego Carrasco en la selección es para enmarcar. Llegada en un principio para suplir la baja de Amaia González, su actuación no ha resultado ser nada disimulada. En estos tres partidos, la malagueña ha anotado un total de 11 goles a los conjuntos rivales. Esta cantidad le permite ser la tercera goleadora del combinado esta semana, aunque este puesto ha de compartirlo con Alicia Fernández, que tiene la misma cifra que ella. Por delante de ambas están Jennifer Gutiérrez - con diez goles- y Lara González, la máxima goleadora del combinado nacional, con un total de 15 goles marcados en los tres amistosos de esta semana.