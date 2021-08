Federico Ruiz, talento para el centro del campo del Hockey Benalmádena

El Club Hockey Polideportivo Benalmádena refuerza el centro del campo del equipo de División de Honor B con la llegada de Federico Ruiz Martín (Buenos Aires, 1994). Se trata de un mediocentro de amplio despliegue físico que destaca por su juego creativo en campo ofensivo gracias a la gran calidad técnica que atesora. Esta incorporación supone un plus para el conjunto benalmadense puesto que a sus cualidades individuales se suma que Federico Ruiz Martín es un perfecto conocedor de la competición; unas condiciones que le hacen ser valorado como uno de los jugadores más completos de toda la División de Honor B.

Federico Ruiz se formó en el laureado Club Banco Provincia de Buenos Aires, pasando con notables éxitos por las distintas categorías del club bonaerense, donde coincidió con el que ahora será su entrenador: Ezequiel Sosa. En la segunda parte de la temporada 2014/2015 vivió su primera aventura en nuestro país jugando con el RS Tenis, donde logró el ascenso a División de Honor A con el equipo santanderino. Tras un nuevo paso por su Argentina natal, volvió a Europa en el año 2017 para competir en Suiza en las filas del Black Boys de Ginebra. Acabada su etapa en el hockey suizo, Federico Ruiz recaló en la Unión Deportiva Taburiente, club en el que ha jugado las últimas tres temporadas consecutivas antes de llegar a Benalmádena.

La experiencia de Federico Ruiz se complementa con su paso por las distintas categorías inferiores de la Selección de Buenos Aires, desde sub 14 a sub 21, años en los cuales atesora numerosos títulos del Torneo Argentino de Selecciones con el combinado bonaerense. Además, suma varios logros vistiendo la camiseta de Argentina, como el título con la Selección Argentina sub 17 en el Panamericano de 2010 celebrado en Hermosillo, México. De su paso por la Selección Argentina sub 21 se destaca el título de campeón en el Panamericano Junior de 2012 celebrado en la ciudad mexicana de Guadalajara, el tercer puesto logrado en la Sultan of Johor Cup de 2013 en Malasia y el Mundial Junior también del año 2013 que disputó con la albiceleste en la ciudad india de Nueva Delhi.