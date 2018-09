El filial no levanta cabeza

No consigue sumar su primer punto el Atlético Malagueño que ayer sufrió su cuarta derrota de la temporada en Segunda B. No terminan de arrancar. Ayer, los de Dely Valdés tuvieron el partido cuesta arriba en todo momento. En el minuto 11 de la primera parte llegaba el tanto del Linense. Cellerino ponía el 1-0 tras aprovechar una asistencia de Gato.

Tres minutos iban a pasar para que los locales pusieran el segundo y definitivo 2-0 en el marcador. De nuevo fue el delantero argentino Gastón Cellerino y, de nuevo, volvió a poner la asistencia Gato. Buena conexión la que se vio ayer entre el centrocampista y el delantero. No se vieron más goles en el partido. No obstante, no dejó de sufrir el Malagueño las llegadas con peligro del conjunto local. Intentaba encarrilar el partido el técnico del cuadro blanquiazul y sacaba en la segunda parte a Antoñín y Santi. También hacía sus cambios el Linense. Sin embargo, no iba crear demasiado peligro el filial del Málaga a la portería de Montoya. Al contrario, se gustaban los locales. Los jugadores que más hacían sudar a la defensa malaguista eran Gato y Pierre. Los de Dely achicaban balones. Creaban peligro los locales, también a balón parado. No consiguió sumar el Malagueño que ya se coloca colíder de la Liga y que jugará su próximo encuentro contra el Recreativo Granada.