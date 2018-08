Una final ante un conocido

Llegó el día. Hoy tendrá lugar la final de la Copa de Andalucía. Los Dólmenes Antequera pisarán el parqué de El Panadero en Loja (Granada) para medirse ante un viejo conocido, el Ángel Ximénez Puente Genil. El cuadro malagueño obtuvo el pase a la final tras haber derrotado al Zumosol Palma del Río en la semifinales por 20-25. En el equipo no olvidan la derrota en la pasada final de la copa andaluza ante el mismo rival que se saldó con derrota para el equipo que dirige Lorenzo Ruiz.

De los errores se aprende. Ahora, el equipo malagueño tendrá la oportunidad de hacerse con la victoria. Los antequeranos vienen con confianza tras la derrota en semifinales al Palma del Río. Los palmeños saltaron a la pista con la intención de remontar la diferencia de seis puntos que los antequeranos obtuvieron en la ida (31-25). La igualdad de la primera parte hizo que el partido llegara al descanso con un marcador de 10-12 en el electrónico. Los Dólmenes impuso su juego en la segunda mitad para abrir la distancia hasta el 20-25 final que lo llevará a Loja a competir por el título.

Es la segunda final consecutiva de la copa andaluza para los antequeranos

Por otra parte, el equipo hace ya varios días que inició su pretemporada. No vienen con las piernas descargadas precisamente. Han jugado sus partidos amistosos y han visto la victoria en todos ellos. Señal del buen estado de forma de la plantilla.

Ganar este trofeo sería, sin duda, un plus de motivación para afrontar esta nueva temporada. El equipo, que milita en la División de Honor Plata, ya sabe su calendario de este año. Precisamente su primer partido será ante el rival de las semifinales de la Copa de Andalucía, el Zumosol Palma del Río. El conjunto cordobés, a pesar de sus dos derrotas contra los malagueños, no es un equipo para tomarse a broma y en Málaga lo saben. Una vez finalizado el torneo, los de Lorenzo Ruiz continuarán con las sesiones de entrenamiento para afrontar esta nueva temporada. No le va mal la pretemporada a los malagueños: suma tres de tres.

En su partido contra el Maravillas que se disputó en el Fernando Argüelles, el equipo vio la victoria con un marcador de 39-22. El cuadro antequerano también ha visto reforzada su plantilla durante este período vacacional sumando nuevas incorporaciones. Los nuevos fichajes no lo están haciendo mal y están sabiendo adaptarse. Precisamente uno de ellos, Mario Dorado, que juega de extremo y que recaló en las filas del conjunto de Lorenzo Ruiz el pasado mes de junio, tuvo un papel destacado en aquel encuentro amistoso.

De momento, en las mentes de la plantilla malagueña solo está el partido que se disputa esta tarde en Loja en la que Los Dólmenes intentarán poner la guinda a la buena racha que llevan cosechando.