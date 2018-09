Un fuerte Rincón cae ante el Bera Bera

Por muy poco, el Rincón Fertilidad no ganó al Bera Bera en el partido de ayer. El conjunto vasco, vigente campeón de la Liga Iberdrola, arrebató al conjunto de Diego Carrasco los dos puntos en Carranque, en un reñido partido (27-28) en el que ambos equipos iban igualados y en el que en pocas ocasiones hubo ventajas en el marcador.

El encuentro del pasado viernes contra el Alcobendas dejó al Rincón con ganas de más. Porque, durante la mayor parte dominaron, pero en los últimos minutos las locales lograron alcanzar a las panteras y, si no fuera por el último lanzamiento de Madeiras, que les permitió arañar el primer punto del curso, hubieran perdido en Madrid.

El Rincón estuvo en todo momento a la altura del vigente campeón de la liga

En este sentido, el partido de ayer fue similar. Cuatro días después del primer partido, el equipo malagueño jugaba en Carranque el partido de la primera jornada, que se tuvo que atrasar ante la imposibilidad del Bera Bera de disputarlo en su momento. El Rincón jugaba en casa, con el calor de su afición, con los errores aprendidos y con más ganas aún de llevarse los tres puntos -demostró el conjunto de Diego Carrasco todo su potencial-. Pero no había que olvidar que a las panteras les tocaba ahora enfrentarse en esta ocasión al vigente campeón de la Liga Iberdrola.

En los primeros compases del encuentro, del 1-1 inicial durante ocho minutos, ambos conjuntos empezaron a adelantarse por turnos al marcador. 4-4 en el minuto 13; 7-7 en el 19... En el minuto 22, los dos equipos iban 9-9. El Bera Bera hacía difícil al Rincón alejarse con ventaja del marcador. En el minuto 24, marcaron dos goles con las que las vascas se iban alejando 9-11. Había que intentar llegar al descanso con un buen resultado. A cuatro minutos justos, lo único que se consiguió fue dejar que el Bera Bera se alejase aún más con el 11-14. El último gol pudieron marcarlo las vascas con la portería vacía, durante una corta ausencia de Alice cerca de la misma.

Nada más empezar el segundo tiempo, las de Carrasco consiguieron remontar y ponerse de nuevo a la altura de las visitantes, aunque estas no dejaron de ofrecer resistencia. Si el marcador no iba empatado, el Bera Bera iba por delante en él. No fue hasta el minuto 20 del partido cuando las panteras consiguieron adelantarse, con el 19-18 que marcó Espe López. Y en el minuto 42, su hermana Sole, en solitario, aceleró aumentó la ventaja del Rincón frente a las vascas con el 20-18. Poco después, la capitana del equipo marcaba el 21-19, pero un nuevo ataque con jugadora extra hizo que después las visitantes consiguieran empatar de nuevo 21-21. Existían aún esperanzas para lograr el triunfo en casa, a 15 minutos de que el partido finalizase.

Los últimos minutos resultarían una sucesión de más goles por parte de los dos equipos, hasta que en el último minuto el Bera Bera consiguió marcar el 27-28 que le bastó para sentenciar el encuentro, llevarse los dos puntos en Carranque y, de este modo, liderar provisionalmente la clasificación general.

En este segundo examen del curso, el Rincón Fertilidad necesita pulir, perfeccionar algunos detalles que le impiden conseguir esa energía, a veces ese necesario reprís en los últimos instantes para alzarse con el triunfo, como ya ocurrió en el anterior episodio en Alcobendas. Pero, lejos de esto, el conjunto de Diego Carrasco estuvo a la altura del Bera Bera hasta el final. De modo que demuestra un gran poderío,pero con algunos fallos de los que en muy breve las panteras se lograrán desprender.