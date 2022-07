El fútbol base se vuelve a quedar huérfano del Árbitro de la Paz

Las segundas partes nunca fueron buenas. El Árbitro de la Paz, Ángel Andrés Jiménez, se vuelve a desvincular del arbitraje federativo otra vez. "La temporada que viene no seré árbitro federado (al menos, no en Andalucía)", comienza su comunicado. Su regreso se recibió con elogios por los amantes del fútbol base, pero la alegría ha durado poco y alguno ya ha soltado unas lágrimas. Cualquier aficionado que visite un campo de fútbol base malagueño ha podido presenciar algún insulto o trifulca entre los propios padres y madres o dentro del terreno de juego entre los propios jugadores o jugadoras.

Una batalla que siempre se ha pensado que estaba perdida, hasta que apareció el Árbitro de la Paz. Como si de un ángel de la guarda se tratase ha recorrido todos los campos de la ciudad para hablar con los jugadores y sus padres, transmitiéndoles su mensaje. Ángel explica en su comunicado que pensaba y piensa que el fútbol es una herramienta educativa formidable, pero hay que hacer buen uso de ella. Este mensaje ha sido acogido por sus oyentes y reconocido en redes sociales por compañeros de profesión o instituciones deportivas.

Con el apoyo de la Plataforma 090, un proyecto del Ayuntamiento de Málaga, se apostó dar mayor visibilidad a su labor, realizando más charlas a los padres y clubes para erradicar la violencia en los terrenos de juego. De ahí proviene el nombre de la plataforma: 0 violencia en 90 minutos. Tras colgar el silbato Ángel se dedicará de forma integra a dicho proyecto del Área de Deportes. Dándose a conocer el VAR de la afición (Ver, Animar y Respetar) para todos los asistentes a los partidos.

Este profesor del Colegio Maravillas de Benalmádena se le ocurrió implantar la típica liga interna de colegio con unas reglas especiales. El VAR de la honestidad, una idea que demandaba el apoyo y ayuda de los participantes, quienes debían ayudar al colegiado si no tenía claro que había ocurrido. De hecho, el árbitro le pregunta a los menores qué ha sido y les pide que digan la verdad, recalcando los valores deportivos. Así comenzó esta historia.

Visto por algunos como un héroe y por otros como un enemigo, este profesor ha aprovechado su posición de árbitro federado para transmitir su enseñanza. Llegando a proponer en diversas ocasiones propuestas a la propia Real Federación Andaluza de Fútbol para reducir los acto violentos y primar la deportividad, aunque sin fortuna han quedado guardadas en un baúl. En el comunicado se acuerda de la RFAF: "Me ha faltado el apoyo de quienes, en teoría, más interés y vocación deberían tener para ello. Pero así es la vida". Ahora comienza una nueva etapa lejos del silbato, aunque asegura que seguirá ligado a la Plataforma 090 y expresándose a través de redes sociales. Así lo confirma: "Seguiré ligado al fútbol base como colaborador de la Plataforma 090, y ya veremos de qué otras formas. Seguiré intentando aportar mi granito de arena para que el fútol sea un deporte verdaderamente educativo y libre de violencia".

El Árbitro de la Paz volvió esta temporada a colgarse el silbato, tras un parón que realizó al no sentirse apoyado. Aunque esta campaña no ha sido sencilla, reconociendo el propio Ángel que se sentía perseguido por la federación, llegando a ser sancionado por acudir a arbitrar la Liga Promises y observando como su designaciones arbitrales cambiaban a raíz de eso. "Cuando a finales de octubre se hicieron virales unos vídeos míos hablando con aficionados, jugadores y técnicos sobre el Var de la afición y de la honestidad, entre otras cuestiones, las llamadas que recibí del Comité Andaluz de Árbitros de Fútbol no fueron precisamente de apoyo", explica el ya ex colegiado en su comunicado.