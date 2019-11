Los galones de Nacho Caballero en el UMA Antequera

Creer y nunca desistir. Un mensaje que redactó con buena letra el BeSoccer UMAAntequera en su última cita liguera. Recibió al Software DELSOL Mengíbar, líder de la competición hasta la octava jornada, con toda la atención puesta en redactar con claridad y rapidez un triunfo importante para no dejar escapar en la clasificación a un rival directo.

Ignacio Caballero Orejuela está colocando su rúbrica en el nuevo proyectodeportivo de la entidad malagueña. Brilló en el play-off de ascenso a Primera de haceun par de temporadas, debutó en la máxima categoría y ahora busca afianzarse en los planes del técnico con unas virtudes muy particulares como es su gran habilidadpara abrir la pista y generar situaciones de uno contra uno en las que sacar a relucirsu inmensa técnica con el balón en los pies.

La victoria en suelo antequerano ayudó a la formación verde a engancharse altren cabecero de la clasificación. Dejó buenas sensaciones por el rendimientoexhibido, dominó por completo un derbi andaluz ante un adversario de altacompetitividad y manejó también situaciones complejas como la de defenderdurante 10 minutos el ataque de cinco con portero-jugador. “Fue un partido, a pesar del resultado, complicado. Al descanso nos fuimos con 1-0, pero el míster nos dijo que apretáramos un poco más y que teníamos que mostrar una mayor intensidad en defensa. Al final nos pudimos llevar la victoria de forma contundente”, recalcó el ala.

Nacho Caballero viene ofreciendo en estos encuentros múltiples alternativas alos esquemas tácticos de Moli, a la vez que ha contado con grandes actuacionesindividuales con otras más irregulares. Un ala zurdo joven muy válido en un juego decuatro por su velocidad. Por el momento no para de crecer y aún cuenta con un margen amplio de mejora. “Cada vez me voy sintiendo más cómodo y cogiendo más responsabilidad dentro del equipo. El entrenador me está dando oportunidades para ello. Solo me queda seguir trabajando y aportar lo que necesite el equipo para conseguir el objetivo”, indicó.

El próximo domingo 10 de noviembre, el Rivas Futsal pondrá a prueba unaracha de resultados positivos en los que la derrota no ha aparecido por el momento.En el Pabellón Cerro del Telégrafo, el colista de la clasificación iniciará la contiendacon la confianza de haber ganado por primera vez en Liga al Bisontes Castellón (3-1)en la última fecha del calendario. “Llevamos toda la semana trabajando sobre elrival. Sabemos que a pesar de ir colista, el juego que realiza este conjunto es mejorque los resultados que lleva hasta el momento y esta jornada ha ganado. Tenemosque continuar trabajando bien para llevarnos los tres puntos en Rivas”, expresó Nacho.