La hora de darlo todo

El Marbella disputa esta tarde (19:00) la sexta jornada de liga. El conjunto de Padilla recibirá en el Municipal de la ciudad al Villanovense para disputar un partido en el que ambos equipos lucharán por ganar unos necesarios puntos en la clasificación.

Es el tercer partido que el conjunto blanquillo juega en casa. Frente a las tres derrotas fuera, el equipo espera una nueva victoria en el Municipal que le permita mantenerse en la tabla. En esta ocasión habrá que prescindir de Montero y de Alba. Añón, por su parte, "está entre algodones" según el técnico, debido al golpe que recibió en el partido de la semana anterior contra el Atlético Sanluqueño. En cambio, volverán a estar Rafa Muñoz y Mustafá. Con el trabajo de este último, Padilla se muestra satisfecho: "Venía de una semana sin ritmo y ha estado a buen nivel, así que nos puede dar cosas diferentes". De la misma manera, el entrenador del Marbella transmite tranquilidad y confianza al equipo, a pesar de las bajas ocasionadas: "Los equipos aparecen en momentos difíciles, cuando hay jugadores importantes con molestias, y los demás tienen que estar al 100 por 100 y demostrar que es su momento".

Por otro lado, el técnico muestra su optimismo para el encuentro de esta tarde, tras una satisfactoria semana de trabajo en el equipo: "Hemos conseguido estabilizar el nivel de los entrenamientos y,pase lo que pase, el trabajo se garantiza y eso es importante como grupo para seguir creciendo".

En cuanto al Villanovense, su situación actual no es muy satisfactoria. Tras no haber conseguido ganar en ninguno de los cinco partidos disputados -tan solo ha cosechado tres empates-, el conjunto está en el puesto 19 de la clasificación, por lo que luchará esta tarde para salir de la cola y ascender. A pesar de ello, Padilla no baja la guardia ante el rival: "Lo obtenido en los anteriores partidos no quiere decir nada, el Villanovense ha demostrado que tiene bastantes variaciones tácticas y eso es algo que le dará riquezas a largo plazo".