Mal partido en el peor día. El traspié que no podía cometer el BeSoccer CD UMA Antequera se produjo ante un O Parrulo Ferrol mucho más eficaz. Un 0-2 en los primeros cinco minutos bloqueó a los pupilos de Moli que sabían de la importancia de reencontrarse con el triunfo en la vigésimo séptima fecha del calendario. El esperado resultado positivo no llegó y la derrota complica en demasía el escenario competitivo en la recta final de la Liga. Opciones matemáticas de permanencia siguen existiendo, pero la oportunidad de depender de si mismo desapareció al no haber podido con el último clasificado. Aún quedan por delante ocho encuentros en los que continuar luchando como este equipo siempre se ha caracterizado. Hélder y Domingos marcaron dos tantos en la primera parte y ya en la segunda, Joaki, Cobarro y Álex Fuentes vieron puerta en los locales y Miguel y Adri en los visitantes (3-5).

Un partido a todo o nada se jugó en el Pabellón Fernando Argüelles. Ambos contendientes sabían de la trascendencia de los tres puntos en juego. El primero en asestar un golpe iba a arrancar con una ventaja y con la posibilidad de manejar el duelo viéndose por encima en el marcador. Eso fue lo que le ocurrió al conjunto gallego que marcó rápido en una excelente acción individual de Hélder. El 30 avanzó con fuerza al ataque y colocó el balón pegado al palo con un potente tiro (0-1). Sin tiempo prácticamente para encajar el tanto y tratar de recomponerse, el cuadro local encajó el segundo en otro acercamiento bien aprovechado por su oponente. Adri abrió el balón a banda, Morioka disparó y Domingos, dentro del área, desvió el esférico al fondo de las mallas (0-2). La desventaja en el electrónico trazó un panorama nada favorable para los de Moli que les obligó a sacar toda su artillería.

Los guerreros universitarios buscaron diferentes fórmulas de juego para recortar la desventaja y encontrar ese aliciente del gol con el que engancharse de nuevo a la pugna por los puntos. Moli colocó a Nando con el cometido de generar espacios al tener en cancha a una referencia en el pívot capaz de jugar de espaldas a la portería. También hizo coincidir juntos en la misma rotación tanto a David Velasco como a Álex Fuentes. Dos jugadores con muchísima calidad en el uno contra uno. Crearon peligro, en especial, el ala madrileño con varios disparos en los que no encontró la red. Diferentes formas para atacar a un adversario que supo defenderse en todo momento y, más aún, con el refuerzo de ir por delante en el envite. En todo momento, los de Maca supieron aguantar el empuje de unos anfitriones precipitados y sin acierto en todo lo que propusieron sobre el 40x20.

A la vuelta de los vestuarios, el plantel verde inició un nuevo encuentro sabiendo que la misión era la de marcar pronto e iniciar la remontada, algo que no se produjo porque O Parrulo Ferrol volvió a acertar de cara a portería con un tanto de Kevin Chis aprovechando una pelota suelta dentro del área (0-3). Un contraste muy grande entre lo que ocurría en un lado de la pista y en el otro. El cuadro gallego hizo gala de una altísima precisión en la definición, mientras que el representante de la Ciudad de Los Dólmenes acabó desesperado viendo como no logró ni ser sólido atrás ni efectivo en sus ofensivas. Ese aliciente para luchar hasta el pitido final lo intentó provocar Joaki en el minuto 24. El pívot mallorquín no perdonó la pena máxima tras una mano dentro del área de Adri y subió al luminoso el 1-3. La inercia del primer tanto vino precedida de varios lances claros que pudieron cambiar el rumbo del choque. Miguel ajustó a la base del palo un potente lanzamiento de falta topándose con la mano de Víctor Espíndola y Álex Fuentes estrelló el cuero en el poste. El público también ayudó bastante desde la grada aportando ese aliento tan necesario.

Con lo que se estaba viendo en la cancha, el 2-3 parecía estar cercano, sin embargo, Miguel firmó el 1-4 en otra desconexión defensiva. A partir de recibir esta cuarta diana, Moli utilizó el ataque de cinco con portero-jugador a diez minutos de la conclusión. Álex Fuentes fue el que más lo probó con el disparo exterior y Raúl Canto fue capaz de despistar a la defensa visitante con un lanzamiento potente que repelió el guardameta y la pelota cayó a las botas de Adri que marcó el 1-5 con un remate a puerta vacía. El castigo a la falta de acierto fue tremendo. O Parrulo fue creyendo en sus posibilidades con un gran planteamiento basado en lo que fue capaz de conseguir desde el arranque. En la recta final, Cobarro y Álex Fuentes maquillaron un poco el marcador (3-5). La derrota supone un freno importante al rumbo que quería adquirir el BeSoccer CD UMA Antequera en los últimos partidos de la competición para pelear por su objetivo de la permanencia en la élite nacional. El próximo rival será ElPozo Murcia a domicilio.