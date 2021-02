No es precisamente la cancha más apropiada para enderezar el rumbo, pero el Amivel debe cumplir con el calendario y afrontar este próximo sábado en tierras vascas un duelo desigual ante el líder de la primera categoría del baloncesto en silla de ruedas, el Bidaideak Bilbao. Los veleños no terminan de encontrar un equilibrio en su juego desde que se reanudó la competición allá por el mes de enero, lo que le ha llevado a encadenar una serie de derrotas que incomodan a la plantilla malagueña. El equipo necesita imperiosamente abandonar esa dinámica negativa, pero las circunstancias que rodean el encuentro de este próximo fin de semana no son nada esperanzadoras.

Aún así, el cuadro veleño se encuentra bien de moral a pesar de tener a varios jugadores con problemas físicos, y encara el duelo sin presión alguna. Es más, si logran imponer su ritmo y repetir los minutos exhibidos durante el segundo cuarto ante Gran Canarias, tendría alguna opción de doblegar al cuadro bilbaíno. Acertar en los tiros y que las rotaciones no mermen el rendimiento del equipo, será vital. El cuadro vasco lidera la clasificación con veinticinco puntos, doce victorias y una derrota. Con la base del equipo nacional como espina dorsal, destacan David Mouriz, Jordi Ruiz, Txema Avendaño y el sub 22 Manu Lorenzo. Un lujo de equipo que aspira a todo.

El partido arrancará a las 18:30 horas en el Polideportivo Txurdinaga y se podrá seguir a través de la plataforma TuPuedesTv de la FEDDF.