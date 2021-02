El Rincón defiende nueve goles en Grecia (16:00)

El Rincón Fertilidad Málaga tiene en su mano volver a hacer historia, alcanzando por primera las semifinales de una competición europea, en este caso la EHF European Cup. Para ello, debe hacer bueno los nueve goles de renta que consiguió este viernes en el encuentro de ida ante el AC Paok. Metafóricamente hablando, el tren de las semifinales está en la estación del equipo malagueño y cuenta con nueve vagones de renta para asegurar su salida.

En el partido de ida se volvió a ver la mejor versión del Rincón Fertilidad Málaga durante muchos minutos, quedando demostrando que va quedando atrás el bajón físico provocado por el coronavirus en gran parte de la plantilla en las últimas semanas. Queda ahora mostrar el aguante, teniendo que afrontar otra duro encuentro en apenas 48 horas. Es vital que las pupilas de Suso Gallardo tengan una buena puesta en escena este domingo, a partir de las 16:00 horas, para que el conjunto griego no encuentre en ningún momento posibilidades de creer en la remontada.

"Hay que salir concentradas desde el minuto uno"

Desde el equipo malagueño está clara la consigna, la eliminatoria no está decidida y queda mucho que trabajar en el partido de vuelta de este domingo. Así lo reflejan Estela Doiro y Sole López. "No nos lo van a poner nada fácil. Van a salir muy fuertes para intentar darle la vuelta a la eliminatoria y nosotras debemos empezar serias, como hicimos el viernes, para cerrar la eliminatoria cuanto antes y no dar alas al equipo rival", declara la gallega, mientras que la capitana avisa que el partido "será largo, donde debemos estar concentradas, a pesar del +9 no puede haber confianzas porque podemos tener algún susto. Debemos estar serias en defensa, que es la clave, y con nuestro juego y nuestra esencia en ataque. No veo la eliminatoria sentenciada y quedan 60 minutos en los que hay que luchar y trabajar".

Lo que también ha quedado en el seno de la expedición del Rincón Fertilidad Málaga es una buena sensación tras el encuentro del viernes, donde el equipo volvió a mostrar un gran nivel. "La primera parte fue muy buena, con las cosas muy claras tanto en ataque como en defensa. Es verdad que en el inicio de la segunda parte tuvimos un bache, pero es positivo que supimos reponernos para seguir en partido, siguiendo remando, para tener una buena diferencia de goles de cara al domingo", argumenta Sole López, misma línea argumental que expresa Estela Doiro: "Al equipo lo he visto bien. Es verdad que en la segunda parte empezamos muy mal y encajamos un parcial de 0-4 que hizo que se acercasen, pero supimos reaccionar y hemos sacado muy bien adelante el partido".