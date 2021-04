Tiempo de play off en Marbella, y eso quiere decir que es tiempo de ilusión. Así se encuentra en este preciso momento el CB Marbella, que tiene ante sí una oportunidad de oro para seguir creciendo como grupo, como club y como institución. Este próximo sábado a las 18:00 horas arrancan las eliminatorias por la lucha por el ascenso a LEB Oro en el que el conjunto azulón queda emparejado con Albacete Básket, con quien deberá jugar a doble partido para determinar qué equipo sigue en el camino del ascenso. El primer duelo se jugará este fin de semana el Pabellón Carlos Cabezas de Marbella y siete días más tarde, el 1 de mayo, la cosa se trasladará hasta el Pabellón del Parque para su segundo y definitivo encuentro.

El CB Marbella llega en unas condiciones inmejorables, con todos los jugadores sanos y con la vuelta del capitán Adri Fuentes tras completar sin problemas las últimas dos semanas de entrenamiento. La única duda, como viene siendo la tónica habitual, será la de Pablo Sánchez, que estará a expensas de lo que decida Fotis Katsikaris sobre su convocatoria con el primer equipo del Unicaja. Así, Rafa Piña desgranó qué es lo que pasa por la cabeza de la plantilla a pocos días de iniciarse el histórico play off. "Estamos muy ilusionados, eso es innegable, y vemos cómo está respondiendo la ciudad de cara al partido y nos llena de orgullo. Que tanta gente quiera venir a vernos es ilusionante y nos sentimos con la obligación de responder con un gran partido en la pista", explicaba. Analizando al rival, el Albacete Básket, Piña asegura que "va a ser una eliminatoria muy igualada, marcada por los detalles. Ellos llegan con una racha de derrotas seguidas importante y nosotros a la inversa, con tres triunfos seguidos, pero en el play off lo anterior no importa y sí lo que se haga a partir de este momento. Quien llegue mejor y más fresco de ideas tendrá mucho ganado".

Albacete Básket quedó cuarto del Grupo Este de LEB Plata con un balance de 15 victorias y 11 derrotas. Con cuatro derrotas seguidas quizá no lleguen en su mejor momento, pero las semanas de preparación del encuentro seguro que le han venido bien para aclarar conceptos y olvidarse de lo anterior. Cuentan en sus filas por dos conocidos de la parroquia malagueña, un Víctor Ruiz de Carranza y un Víctor Aguilar, que vistieron la camiseta del Unicaja durante su formación. El primero de ellos, además, llegó a jugar en LEB Plata con el Instituto de Fertilidad Clínicas Rincón antes de poner rumbo a Estados Unidos para su experiencia universitaria americana. Ambos son jugadores diferenciales para su técnico, David Varela. Con una media de casi 28 minutos de juego, tanto Ruiz como Aguilar son pilares fundamentales en el ataque manchego, con 7 puntos y 7 rebotes de media en el caso del primero, y con 10 puntos y 5 rebotes en el caso del segundo.

Junto a ellos están en nómina el debutante en Liga Endesa con San Pablo Burgos Oliver Bieshaar, que se incorporó al Albacete Básket a mediados del mes de febrero tras desvincularse de los burgaleses. También cuentan con Anton Bouzan, el americano Khion Sankey, el ex de Clavijo Alejandro Jorda y el internacional en categorías inferiores y ex de la cantera del Real Madrid Jorge Mejías. Muy atentos habrá que estar a su torre, Placide Nakidjim, ex de CB Tizona Burgos y que ya jugó en el Carlos Cabezas con los burgaleses hace apenas un año. Su 2.05 le hacen rozar casi las dobles figuras de media y será una pieza fundamental para su equipo. Quien también llegó iniciada la temporada y se ha hecho su hueco de confianza en los esquemas de Varela es Kingseley Obiekwe, con trayectoria en Plata vistiendo la camiseta del mítico Fundación Alicante durante dos años. Cierra el roster Bernat Vanaclocha.

Con todo esto, el espectáculo está asegurado en una eliminatoria que apunta a ser de las más igualadas de los octavos de final. El ambiente en el Carlos Cabezas se vivirá desde bien temprano, ya que las taquillas se abrirán a las 16:30 horas para que todos aquellos que han reservado sus entradas puedan retirarlas e ir ocupando unos asientos que ya están preparados para ver un partido histórico.