El nuevo CB Marbella echa a andar (18:00)

Se acabaron las pruebas para el CB Marbella, que este sábado 9 de octubre a las 18:00 horas inicia su tercera temporada en LEB Plata con la visita al Pabellón Carlos Cabezas del Enerparking Basket Navarra. Los azulones afrontan este partido con la idea de volver a ilusionar a una afición marbellera que ha respondido con creces al llamamiento del club para llenar las gradas y que está cerca de agotar todas las localidades.

Tras cuatro partidos amistosos de pretemporada el equipo de Rafa Piña recibe a uno de los clásicos de la competición, un equipo navarro que mantiene a su entrenador Jordi Juste tras clasificarse el año pasado para los Play Off de ascenso -cayó ante Grupo Alega Cantabria en 1/8 de final-. Renueva muchas de sus caras con gente joven pero que muchas ganas de agradar y de hacerse un hueco en el baloncesto profesional. Habrá que estar muy atentos a Javier Balastegui, que junto a Pau Treviño -llega cedido por Manresa de Liga Endesa- y David Font pondrán sabia nueva a una plantilla muy pero que muy competitiva. Sigue en cartera Pablo Yárnoz en su quinto año en Navarra junto a Adrián García. En el interior, ojo con Lamine Badji y el ex de Estela Stephen Ugochukwu.

Adri Fuentes habló en su presentación en Hospital Ochoa del conjunto navarro. El capitán azulón incidió en que “queremos empezar ganando, pero sabemos que Navarra siempre es un equipo muy físico y muy duro de superar. Tienen muchísimos jugadores nuevos y tenemos que aprovechar que quizá no tienen todavía esa conexión de grupo que se necesita muchas veces en esta competición”. Por su parte, Rafa Piña se mostró ilusionado “ante una nueva temporada en casa, que queremos empezar como el año pasado, ganando el primer partido con buenas sensaciones. Queremos que la gente que venga al Cabezas se divierta, vamos a trabajar mucho para no defraudar a nadie”.

Las puertas del Pabellón Carlos Cabezas se abrirán a las 16:30 horas, una hora y media antes de que se inicie el partido. Se recomienda a todos los abonados de esta temporada que acudan con antelación para ocupar sus asientos. Así, el CB Marbella quiere informar que no se pondrán entradas a la venta en puerta, por lo que todos aquellos que no tengan abono de temporada no podrán acceder al partido.