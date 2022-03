El Costa del Sol Málaga, a por la final de la EHF European Cup (18:00)

El Costa del Sol Málaga afronta este sábado uno de los partidos más importantes de la temporada. A las 18:00 horas en el Pabellón José Luis Pérez Canca de la Ciudad Deportiva de Carranque disputa la ida de las semifinales de la EHF European Cup. El primer duelo de una eliminatoria por colarse otra vez en la batalla por un título que ya levantó. Se medirá al ZRK Bekament Bukovicka Banja, que también hizo méritos para estar entre los cuatro mejores de la competición continental. La vuelta será la próxima semana en Arandjelovac, una ciudad a poco menos de 100 kilómetros de la capital del país Belgrado.

Se espera un ambiente de día grande, con la previsión de colgar el cartel de No hay billetes. Las taquillas se abrirán desde una hora antes del choque, aunque no habrá disponibles más de medio centenar de entradas para adquirir de manera presencial. Una atmósfera clave para que las panteras aprovechen el factor pista y puedan dar un primer paso importante. "Con muchas ganas, es un partido especial, otra vez otras semifinales europeas. Llevamos dos temporadas consecutivas en semifinales. La verdad que con muchas ganas", asegura Suso Gallardo, que manda un mensaje a la afición: "Que vengan, que se lo van a pasar bien. Que animen durante los 60 minutos. Creo que es de lo mejores partidos que se pueden ver en Europa y en España, es una competición en semifinales. Que nos estén apoyando porque, siempre decimos lo mismo, no vamos a decepcionarles".

Las balcánicas superaron cuatro eliminatorias para llegar hasta aquí: Cabooter Handbal Venlo (59-55), Salerno (58-56), Valur Iceland (59-52) y Dunajska Streda (59-53). Un conjunto fuerte el entrenado por Sasa Boskovic, que pondrá las cosas difíciles a las malagueñas. "Un equipo complicado, con mucha altura, con una gran portería, mucho lanzamiento exterior, una gran defensa… un equipo que juega muy, muy bien. Creo que vamos a tener nuestra oportunidad y esperemos ver Carranque lleno y que nos lleve en volandas", explica el técnico, que ofrece más detalles: "Es un equipo muy fuerte, tiene muchos recursos. Mucho lanzamiento exterior, jugadoras con experiencia, una grandísima portera, una defensa muy aguerrida… Tendremos que hacer transformaciones en nuestra defensa, plantear otro tipo de juego al que están acostumbradas sobre todo en su liga para poder sorprenderlas".

El Costa del Sol Málaga desembarca para este desafío después de cuatro victorias consecutivas, tercero en la Liga Guerreras Iberdrola. "Llegamos en un buen momento, preparadas y con muchas ganas. Europa es una competición especial, donde también nos transformamos. Es diferente y eso se nota en el ambiente de la semana. Estamos a las puertas de plantarnos en una final europea para poder defender y revalidar nuestro título y la ilusión se nota", termina Suso Gallardo, confiado en hacer un fortín de Carranque: "Lo suyo sería llevar un gran resultado a Serbia. Lo primero es ganar. Ojalá puede ser con una buena renta de goles. Sabemos que lo más seguro es que la eliminatoria se resuelva allí. Lo importante es hacer un buen papel y llevar si podemos una buena ventaja". Desde hoy las panteras se juegan repetir presencia en la final de la EHF European Cup. El primer paso se da en Málaga.